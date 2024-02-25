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مختبر المبتكرين الصغار يتوج برامجه بمشاريع طلابية إبداعية

2/25/2024 2:26:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- احتفلت مكتبة درب المعرفة في مؤسسة عبد الحميد شومان/ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، أول أمس السبت، باختتام برنامج "مختبر المبتكرين الصغار" في دورته السابعة 2023، وذلك في جامعة الحسين التقنية.
واشتمل الحفل الذي أقيم برعاية رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي، على عروض لنتاجات أفكار مشاريع علمية ومبتكرة، عمل عليها أطفال بعد رحلة علمية وعملية وورشات عمل متخصصة وظفت فيها التجارب والمشاريع لتنمية قدرات المشاركين على البحث والتحليل.
في دورته السابعة 2023 تم عقد مختبر المبتكرين الصغار في محافظة عمان، بعد أن تمّ تنفيذ البرنامج على مدار السنوات في محافظات الزرقاء، الكرك، إربد، والبلقاء. واختير في هذه الدورة 27 مبتكرا ومبتكرة في عمان، من أصل 906 طلاب تقدموا للمشاركة في البرنامج.
وشارك المبتكرون في إنتاج 6 مشاريع علمية، بإشراف 7 مشرفين من طلبة التخصصات العلمية في الجامعات الأردنية. كما خاضوا مراحل عديدة؛ ما بين تدريبات علمية وتطبيقات عملية طوروا من خلالها مهاراتهم وقدرتهم على العمل الجماعي، وقاموا باختيار تحديات يواجهها المجتمع والخروج بحلول باستخدام "الميكروكنترولر"، ومبنية على المعرفة التي توصلوا إليها خلال المرحلة السابقة.
وأعرب راعي الحفل الدكتور الحنطي، عن اعتزازه باستضافة معرض المبتكرين الصغار للسنة الثانية على التوالي، حيث يتوج المعرض الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة عبد الحميد شومان بالتعاون مع مؤسسة واحة التفكير من خلال برنامج المبتكرين الصغار، منوها إلى أننا بالرغم من التحديات والظروف الصعبة التي نعيشها اليوم، ما زلنا نؤمن بهذا الجيل ونعقد الآمال عليه لتحقيق المزيد من الابداع والابتكار، لذلك هو يستحق كل الرعاية والاهتمام.
وأشاد الدكتور الحنطي بنوعية الابتكارات التي قام الأطفال بإنتاجها والتي ستعمل على حل العديد من التحديات والمشكلات المجتمعية، مؤكدا ضرورة التركيز على تعليم الشباب وتمكينهم من المهارات اللازمة والتكنولوجيا لمواكبة تطورات العصر.
من جهتها قالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، إننا نلتقي مرة أخرى مع حصاد مختبر المبتكرين الصغار الذي تنفذه المؤسسة، بالتعاون مع مؤسسة واحة التفكير، لتوفير المساحة العلمية والعملية لتنمية مهارات الأطفال، من خلال برنامج تدريبي مبني على أسس علمية يخضع له الأطفال، ليساعدهم على تنمية مهارات التفكير والتحليل والإبداع، والعمل الجماعي، والعديد من المهارات الأخرى، ما يكسبهم مهارات ضرورية للعصر الذي نعيشه، وللمستقبل.
وأضافت أن هؤلاء الطلبة استطاعوا أن يتلمسوا احتياجات مجتمعاتنا، وأن يفكروا بطرق يستطيعون من خلالها تخطي التحديات التي تواجههم، لذلك جاءت هذه المشاريع العلمية مساهمة منهم في خدمة مجتمعاتهم وبلدهم، مشيرة إلى أنه من أجل الانخراط في العلوم الحديثة، وفي مجال المهارات المطلوب اكتسابها اليوم، تم خلال الدورة الحالية إضافة ورشات تدريبية متعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، ليتم إنتاج القطع الخاصة بالمشاريع وتصميمها من قبل الأطفال أنفسهم، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وإدخاله في مشروعين.
الرئيس التنفيذي لمؤسسة واحة التفكير/ الشريك لمؤسسة "شومان" في تنفيذ البرنامج الدكتور وليد ذيب، قال في كلمته: إن المبتكرين الصغار يتعلمون من خلال البرنامج مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات ومعالجة الأخطاء والعمل كفريق واحد والعمل تحت الضغط والالتزام بالهدف بالإضافة إلى مهارات البحث العلمي.
وأشار إلى أهمية أن يتعلم الطلاب مهارات التعلم الذاتي، موضحا أن الطالب يتخرج من الجامعة عادة ويحصل على علم ومعرفة هامة، ولكن عندما يخرج إلى الحياة العملية سيواجه أمامه علم ومعرفة جديدة لم يتعلمها أو لم يتعلم ما يكفي منها، فإذا كان يمتلك مهارات التعلم الذاتي فلن تكون هذه العقبة أمامه وسينجح في تخطيها.
وحملت المشاريع المبتكرة التي تم عرضها عناوين: "السلة الذكية"، "متتبع الاختطاف"، "ساعة الربو"، "سيارة الإطفاء الذكية"، "مثلث الحماية"، "توليد الكهرباء من الرياح".
ومشروع "السلة الذكية" للأطفال، بانة علاونة، زينب حياري، كرم زيدان، هو سلة نفايات ذكية تعمل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث تقوم بتصنيف النفايات عن طريق تقنية ال object detection من خلال الـ teachable machine حيث قام الأطفال بتدريبها للتعرف على أنواع النفايات المُلقاة داخل السلة من خلال كم هائل من الصور التي تشبه هذا النوع من النفايات ثم تقوم هذه السلة بتصنيفها بعد التعرف عليها إلى أربعة أنواع: ورق، زجاج، بلاستيك، ومواد غير قابلة لإعادة التدوير. فيما يعمل مشروع "متتبع الاختطاف"، للأطفال سند العدوان، فرح سمارة، علي بركات، على وضع حل لمشكلة الخطف التي أصبحت مشكلة عالمية تهدد الأمان والاستقرار، حيث يعتبر الأطفال هم أحد الفئات الأكثر عرضة لهذا الخطر. ومشروع I band يقدم حل لهذه المشكلة، وهي قطعة ذكية تستخدم حساسات لقياس مؤشرات حدوث عملية الخطف كنبضات القلب والتغير في الحركة والمسافة، يقوم الجهاز بالاهتزاز عند استشعار قراءات غير اعتيادية، مع وجود زر للتأكُّد من السلامة
إذا لم يتم ضغطه يتم فورا تنبيه الأهل باحتمالية وجود خطر على الطفل.
أما مشروع "ساعة الربو"، للأطفال عمر حياصات، هاشم نعيمات، بلقيس قرقش، حسن الوحش، فهو عبارة عن ساعة تقوم بفحص الهواء المحيط بالطفل والكشف عن جودته وفي حال كان الهواء غير ملائم للمستخدم تنبهه الساعة بوجود خطر، في حين أن مشروع "سيارة الإطفاء الذكية"، للأطفال يافا ترتير، محمد العويدي، لمار الناطور، عبارة عن سيارة تعمل بالذكاء الاصطناعي الذي يحلل الصور للكشف عن وجود الحرائق في المكان وعليه تقوم بالإجراء المناسب لإطفائها، حيث تتميز بأنها تقلل الخطر الذي يتعرض له رجال الإطفاء.
ومشروع "مثلث الحماية"، للأطفال حسين الشيخ، إبراهيم الميناوي، فيهدف إلى توفير مأوى آمن للفرد عند وقوع الزلزال، وذلك عبر آلية تجعل من السرير مكانا آمنا حيث يُغلق أطرافه تلقائيا عند استشعار اهتزازات وتنخفض قاعدة السرير لتوفر له مساحة مناسبة وبذلك يتم حمايته من الانهيارات التي قد تودي بحياته، بينما يعمل مشروع "توليد الكهرباء من الرياح"، للأطفال محمد ياسين، بتول كلبونة، ريان الحاج حسن، دينا القضاة، على توليد طاقة كهربائية من حركة الرياح الناشئة عن حركة السيارات في الشوارع، من خلال توربينة ذات محور دوران عامودي وبتصميم helical shape. تتكون من شفرات ينتج عن حركتها طاقة ميكانيكية تحرك المولد الكهربائي المرتبط بصندوق التروس الذي بدوره يزيد سرعة دوران المولدة من التوربينة ومن ثم يتم تحويل هذه الطاقة إلى كهرباء، ويتم تخزينها في بطارية. يتميز المشروع بأنه ذو تكلفة قليلة قابل للتطبيق على الطرق السريعة في الأردن وصديق للبيئة.

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