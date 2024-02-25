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التشكيلية بتول تصنع نسيجا خاصا بالإيقاعات الهندسية والشخوص

2/25/2024 2:26:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- تمكنت الفنانة التشكيلية الأردنية بتول إياد من أن تشق طريقها بنجاح في عالم الفن التشكيلي من خلال إنتاج إبداعات فنية برسومات منتقاة تمثل، بورتريهات لوجوه شخصيات عامة ومناظر طبيعية باستخدام ألوان الأكريليك والفحم والرصاص.
وتبرز الفنانة بتول الملامح الجمالية وإدخال أدق التفاصيل في رسوماتها الفنية، كونها تجيد أنواع الرسم كافة، ضمن مدارس الفن التشكيلي، لتعكس ما يجول بداخلها من أفكار ومشاعر تجسد على لوحاتها التي تستوحي شخصياتها من الواقع الحياتي، لترسمها بطريقة جمالية تحتوي على تفاصيل دقيقة.
وتبوح الفنانة بتول بأسرار عوالمها التشكيلية الخاصة، حيث أنها اكتشفت موهبتها في الفن منذ نعومة أظفارها، جراء ممارساتها العفوية لرسم الأشخاص من دون معرفة التفاصيل الفنية والحرفية لفن الرسم، ما جعلها تعجب بموهبتها المكتشفة حديثا والتي قادتها إلى الميل لعالم الفن التشكيلي "البورتريه"، والذي لم تتعامل معه بنمطه المعتاد، بل قامت على إحداث فكرة جديدة بتحويل الرسومات البورتريه الجامدة بلونيها الأبيض والأسود إلى لوحات فنية ملونة.
وتؤكد التشكيلية في سياق حديثها لـ "الغد"، أن الفن قبل أن يكون رسالة للجمال، هو أيضاً متنفساً للسعادة، وهبة من الله ومتعة وإبداعات تخلد أعمالها في التاريخ، وأن تبقى شاهداً على العصر، وبخاصة حين يتأمل المشاهد في تفاصيل لوحاتها تدهشه الألوان والمفردات وما تحمله من رسائل إنسانية ومتعة وبهجة.
وتبرهن قدرتها على إتقان رسم اللوحات التي تنبثق من داخلها لكل ما في خلجات روحها من طاقات إيجابية أو سلبية تجسدها في العمل الفني وتشكله بالفرشاة وألوان الأكريليك والفحم والرصاص، مشيرة إلى أنها تمتلك مشاعر وأحاسيس صادقة وقدرات مكنتها من إظهار مشاعرها في أعمالها الفنية عبر لمسات في غاية الإتقان والإبداع والجمال.
وتشير إلى أهمية الفن بكل أشكاله، كونه منتجاً يستهدف الجمهور، ومن ثم لا بد أن يقدم بصورة تخاطب إحساس المتلقي، وترتقي بذوقه العام من خلال مفردات بصرية تلمس وجدانه، ويستطيع فهمها العقل الجمعي للمجتمع، وتكون مستوحاة من بيئته وثقافته، وليكون هدفها الأساس هو تحسين ذائقة المجتمع بأكمله، وهذا هو الدور المنوط بالفنانين في كل مجالات الفن، لافتة إلى أنها توائم بين الإيقاعات الهندسية التعبيرية، والشخوص والمناظر الطبيعية، لتحقق بذلك نسيجاً خاصاً بلوحاتها التشكيلية.
وتسعى الفنانة بتول للخروج من موقف المتفرج والمتلقي لمكان المتداخل والفعال، وكان ذلك كافياً، كي يمنحها رغبة بالانطلاق، وبقرار سريع آخر قفزت لتتخطى جميع الحواجز وتبدأ مرحلة جديدة من حياتها الإبداعية في عالم الفن التشكيلي، مشيرة إلى الفن بمفهومه الشامل، الذي يضم إنتاج الفنان الإبداعي من خلال التعبير عن ذاته ومشاعره وانتمائه لوطنه، باعتباره لونا من ألوان الثقافة الإنسانية، إلى جانب أهمية الفن الكبيرة في المجتمع، وهي أمور تدعو جميعها إلى العمل الجماعي من أجل الارتقاء بالفن للعالمية.
وتلفت إلى السعادة التي لا يمكنها وصفها لحظة شراء أدواتها الفنية، مؤكدة أن فرشاتها وألوانها وأوقات ممارستها للفن هي العالم بأكمله، تعزل نفسها فيه لتجد راحة عقلها، مبينة أن للمرأة نصيب وافر في أعمالها الفنية، وأنها بحكم كونها إمرأة فهي أكثر فهماً للمرأة وأكثر إحساساً بهمومها أكثر من الفنان الرجل.
وأنشأت بتول إياد، مشروعا خاصاً بها لرسم بورترية بالفحم والرصاص ولوحات فنية لديكور المنزل للعيش، من إنتاج الفن كمصدر رزق لها، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا)، لترويج أعمالها وبيعها، غير ناكرة أن موهبتها وفرت لها فرصة عمل تعتاش منها، أفضل من تقف مكتوفة اليدين تنتظر الوظيفة.
واختتمت حديثها، بتقديم نصيحة للشباب الذين يمتلكون مواهب بضرورة استثمارها بالشيء الذي يعود بالفائدة عليهم.

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