صناديق تقاعد النقابات المهنية.. نوايا حسنة ونتائج خطيرة

MENAFN - Alghad Newspaper)بادرت النقابات المهنية بإنشاء صناديق تقاعد وتكافل اجتماعي بغية مساعدة أعضائها بعيش كريم بعد عطاء امتد لسنوات طوال أفنوا حياتهم في خدمة الوطن كل في موقعه، وتم قوننة الصناديق لحفظ حقوق الأطراف كافة من خلال إصدار قانون خاص بصندوق التقاعد غطى بمواده آليات إدارة الموارد وآلية التصرف بها من خلال مواد معينة في القانون وتم معالجة الحالات كافة بين الالتزام والحرمان من الراتب التقاعدي، وهذه القوانين استمدت شرعيتها من خلال تصويت أعضاء الهيئة العامة على موادها. ولضمان عدم تداخل حسابات النقابة مع حسابات صندوق التقاعد، تم فصل المعاملات المحاسبية بين الصندوقين بتعيين مدير مالي خاص بصندوق التقاعد.



عند إنشاء هذه الصناديق كانت أعداد منتسبي كل نقابة على حدة بضع مئات في النقابات الصغيرة وبضعة آلاف في الكبيرة منها. وبتوسّع الجامعات الحكومية والخاصة في تخريج أعداد كبيرة من أصحاب الاختصاصات المختلفة تضخم عدد أعضاء النقابات المهنية ليصبح مئات الآلاف ممّا زاد من إيرادات الصناديق لتصبح ملايين الدنانير، وموازاةً لذلك زاد عدد المتقاعدين المستحقين للرواتب التقاعدية.



كان لزاماً على مجالس النقابات (التي تعمل بدون مقابل مادي) أن تدير وتستثمر أموال اشتراكات الصناديق في مشاريع بهدف تنمية الأموال وتحقيق أرباح كافية لسداد استحقاقات الرواتب التقاعدية، تم تسجيل نجاحات استثمارية في مشاريع النقابات في البدايات وكان هناك مردود مادي من هذه الاستثمارات مع وجود إيرادات متصاعدة تتمثل بالاشتراكات الشهرية للصندوق من الأعضاء العاملين والذين يزداد عددهم سنويًا خاصة بعد التوسع في التخصصات الدقيقة ضمن التخصص الرئيس للنقابة، ولكن بسبب عدم الاستعانة بأصحاب الاختصاص في الاستثمار كانت تدار المشاريع باجتهادات شخصية تعتمد على أفكار فردية تأخذ فرصة تنفيذها بتصويت أغلبية أعضاء مجلس إدارة النقابة، وتركزت معظم استثمارات النقابات على نظرية المواطن الأردني في الاستثمار بأن الاستثمار الآمن والمؤمل ويقيناً له عوائد مادية مربحة هو الاستثمار في العقارات، ولم يتم الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى خوفًا من ضياع الأموال في استثمارات هامش الربح فيها قليل أو لوجود نسبة مخاطرة معينة أو لتحديات أخرى كضعف القدرة الشرائية وتأثير الأزمات السياسية في الدول المجاورة كما هو حاصل من تأثيرات سلبية على اقتصادنا الوطني كلما ظهرت أزمة هنا أو هناك.



لهذا تجد أنّ معظم النقابات استثمرت في شراء قطع أراضي بمساحات كبيرة وفي أطراف المدن نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة مع القطع المفروزة داخل مناطق التنظيم، ولم يؤخذ بعين الاعتبار المفاجآت غير المحسوبة التي قد تحدث كما حدث في الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 والتي بدأت بأزمة العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية 2007 مما أدّى إلى إفلاس بنوك أمريكة كبرى سحبت معها إلى هذا المستنقع الاقتصادي بنوك أخرى في كافة القارات ارتبطت بعلاقات مالية بالبنوك الأمريكية، كانت نتيجتها خسائر اقتصادية كبيرة مسّت قطاعات مختلفة على مستوى العالم. ولم ينتبه مستثمر أموال النقابات أنّ هناك منحنى متقلب في أسعار الأراضي فتارةً تأتي (هبَّة غير مبررة) ترفع الأسعار إلى مستويات غير طبيعية ما تلبث أن تهوي بعدها إلى مستويات أقلّ من سعر التكلفة مما تسبّب بخسائر غير محسوبة في استثمار هذه الصناديق بعدما تم تجميد الأموال في أراضٍ أو مجمعاتٍ سكنية وتجارية.



بعد مرور عشرات السنوات بدأ الآباء المؤسسون لهذه الصناديق بالوصول إلى محطة التقاعد وبدأت تزداد وتيرة المطالبات المالية للرواتب التقاعدية المستحقة بعد الالتزام الكامل بدفع ما عليهم من اشتراكات. وقد التزمت النقابات في البداية بدفع الرواتب التقاعدية إلى أن طفت على السطح الحقيقة المُرّة بأن النقابات لا تستطيع الإيفاء بالكمّ الهائل من الرواتب التقاعدية لأعضائها وورثتهم لسببين؛ أولاً زيادة عدد المتقاعدين بشكل كبير قابلها عدم التزام الأجيال الجديدة بدفع ما عليهم لصندوق التقاعد فمنهم من يعتقد بعدم جدوى هذه الصناديق والجزء الآخر بسبب عدم حصوله على فرصة عمل في مهنته وتحوله إلى مهنٍ بديلة مما ولَّد لديه شعور بعدم الانتماء للنقابة، ثانياً إنّ عوائد الاستثمار في الأراضي والعقارات لم تكن بمستوى الطموح الذي يمكن للنقابة سداد ما عليها من التزامات مالية للمتقاعدين وخاصة بعد اضطرار النقابات لإجراءات جراحية سريعة ببيع الأراضي المملوكة لصندوق التقاعد بهامش ربح بسيط وأحيانًا بسعر التكلفة، ومع كل هذه الإجراءات أصبح يصل للمتقاعدين جزء من رواتبهم في بعض النقابات ونقابات أخرى توقفت عن دفع الرواتب. وتحت ضغط الهيئة العامة ومسائلتها لمجالس النقابات عن مصير أموال صندوق التقاعد وهم المؤتمنون عليها، بادرت النقابات إلى عمل دراسات اكتوارية لدى شركات متخصصة في هذا الشأن لمعرفة مدى صمود هذه الصناديق ومدى قدرتها على الالتزام بواجباتها لجهة المتقاعدين، كانت مخرجات الدراسات منذ بداياتها محبطة لأبعد الحدود في ظلّ حسابات الداخل للصندوق والخارج منها ولم يتم الأخذ بها بجدّية تامة، والتي كانت نتيجتها بأن الإيرادات أقلّ من استحقاقات الرواتب التقاعدية، أمّا النتيجة الأهم والأخطر فكانت توصية الدراسات الاكتوارية بزيادة إيرادات الصندوق عبر رفع قيمة الاشتراك للعاملين بنسب كبيرة قد تصل إلى 500%، ولم تكتفِ النتائج المحبطة إلى هذا الحدّ بل أعطت موعداً جديداً للوصول إلى نقطة التعادل بحيث لن يستطيع الصندوق مرة أخرى دفع الرواتب التقاعدية وضرورة البحث عن حلول جديدة!! هذه النتائج ضربت وحدة النقابات وانقسم أعضاء الهيئة العامة إلى فُصطاطين، فريق المتقاعدين الذين يطالبون بمستحقاتهم من رواتب تقاعدية وفريق العاملين المتضررين من رفع قيمة الاشتراكات والذين لا يرون جدوى من استمرارية الصندوق وطالبوا بحلّه حيث أصبح عبئاً عليهم وعلى الغاية الأساسية من إنشاء النقابات. نجحت بعض النقابات من خلال الهيئات العامة بالتصويت لصالح قرار حلّ صندوق التقاعد في حين هيئات عامة أخرى لم تُفلح في ذلك (بسبب الحشد المسبق للتصويت) وقررت رفع قيمة الاشتراكات لصالح صندوق التقاعد.



في ظل عملية الشد والجذب هذه لم ينتبه أحد إلى خطورة تأثير صناديق التقاعد على الاقتصاد الوطني، حيث تم تجميد أموال الصناديق في عقارات لعشرات السنوات وهذه الأموال التي بلغت مئات ملايين الدنانير كانت كفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد الأردني من خلال مشاريع إنتاجية تقوم بتشغيل أعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل، أضف إلى ذلك أن قيمة الاشتراكات خاصةً بعد قرارات بعض النقابات بزيادة الاشتراكات الشهرية على العاملين بنسب كبيرة يعني حرمان السوق المحلي من تدفق سيولة مالية كبيرة كافية بتحريك القطاعات الاقتصادية كافة والتي يعاني أغلبها من حالة ركود منذ جائحة كورونا وصولاً إلى الحرب على غزة إذا ما علمنا أن أعداد منتسبي النقابات يبلغ مئات الآلاف إن لم يكن أكثر من مليون مواطن أردني جمدوا ملايين الدنانير في حسابات صناديق تقاعد لن يحصلوا منها على شيء (هكذا يقول الواقع الآن) وأثَّروا سلبياً على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.



السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تبادر الحكومة بالجلوس على طاولة حوار مع النقابات المهنية وبوجود خبراء الاقتصاد المشهود لهم بالكفاءة لإيجاد حلول لهذه الصناديق المنهارة وتضرب عدة عصافير بحجر واحد أم ستبعد عن نفسها تهمة التدخل في الشأن الداخلي للنقابات.



*رئيس وحدة المعلومات المركزية/ وزارة الطاقة والثروة المعدنية