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للتخفيف من حدة البرد القارس.. توزيع حقيبة الشتاء في الأردن

2/25/2024 2:26:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية توزيع حقيبة الشتاء في مركز شباب وشابات مدينة سحاب شرقية العاصمة عمّان بالتعاون مع جمعية نشامى الولاء والانتماء الخيرية، للتخفيف من حدة الشتاء على بعض الأسر.
يأتي ذلك ضمن برنامج "حقيبة الشتاء" الذي يتم تنفيذه في 13 دولة حول العالم.

وتحتوي الحقيبة على المكونات الأساسية التي تحتاجها الأسر في فصل الشتاء من الألبسة والاحتياجات المناسبة.

وقال مدير إدارة المشاريع والبرامج بمؤسسة زايد الإنسانية عبد العزيز الزيدي، "نحن سعداء بتواجدنا في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وقد بدأت المؤسسة اليوم بتوزيع حقيبة الشتاء في مركز شباب وشابات سحاب ضمن برنامج "حقيبة الشتاء" الذي تتبناه المؤسسة للتخفيف من حدة الشتاء القارس".

وأضاف الزيدي: "نستهدف تغطية احتياجات عدد كبير من الأسر في المناطق المضيفة، حيث يغطي "برنامج حقيبة الشتاء" لهذا العام، 13 دولة حول العالم من معظم القارات، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للتخفيف من حدة الشتاء القارس على بعض الأسر".

وأشار إلى أن مؤسسة زايد الإنسانية تعد جهة رائدة في العمل الخيري والإنساني عالمياً، حيث أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قبل أكثر من 3 عقود وتغطي مشاريعها وبرامجها أكثر من 186 دولة حول العالم.

وأوضح أن المؤسسة حريصة على تأدية دورها الإنساني في كافة دول العالم من خلال برامج ومشاريع خيرية وإنسانية في مجالات متعددة؛ منها الصحة والتعليم والإغاثة وغيرها من المجالات.

ولفت الزيدي إلى أن برنامج حقيبة الشتاء وغيره من البرامج الإنسانية يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تحملها المؤسسة على عاتقها وتنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة، متوجهاً بالشكر إلى جمعية نشامى الولاء والانتماء الخيرية وإلى فرق العمل الأردنية على كافة الجهود التنظيمية المبذولة.

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