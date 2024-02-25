للتخفيف من حدة البرد القارس.. توزيع حقيبة الشتاء في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بدأت مؤسسة زايد
للأعمال الخيرية والإنسانية توزيع حقيبة الشتاء في مركز شباب وشابات مدينة سحاب
شرقية العاصمة عمّان بالتعاون مع جمعية نشامى الولاء والانتماء الخيرية، للتخفيف
من حدة الشتاء على بعض الأسر.
يأتي ذلك ضمن برنامج
"حقيبة الشتاء" الذي يتم تنفيذه في 13 دولة حول العالم.
وتحتوي الحقيبة على
المكونات الأساسية التي تحتاجها الأسر في فصل الشتاء من الألبسة والاحتياجات
المناسبة.
وقال مدير إدارة
المشاريع والبرامج بمؤسسة زايد الإنسانية عبد العزيز الزيدي، "نحن سعداء
بتواجدنا في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وقد بدأت المؤسسة اليوم بتوزيع
حقيبة الشتاء في مركز شباب وشابات سحاب ضمن برنامج "حقيبة الشتاء" الذي
تتبناه المؤسسة للتخفيف من حدة الشتاء القارس".
وأضاف الزيدي:
"نستهدف تغطية احتياجات عدد كبير من الأسر في المناطق المضيفة، حيث يغطي
"برنامج حقيبة الشتاء" لهذا العام، 13 دولة حول العالم من معظم القارات،
بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للتخفيف من حدة الشتاء القارس على بعض الأسر".
وأشار إلى أن مؤسسة
زايد الإنسانية تعد جهة رائدة في العمل الخيري والإنساني عالمياً، حيث أسسها
المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قبل أكثر من 3 عقود وتغطي
مشاريعها وبرامجها أكثر من 186 دولة حول العالم.
وأوضح أن المؤسسة
حريصة على تأدية دورها الإنساني في كافة دول العالم من خلال برامج ومشاريع خيرية
وإنسانية في مجالات متعددة؛ منها الصحة والتعليم والإغاثة وغيرها من المجالات.
ولفت الزيدي إلى أن
برنامج حقيبة الشتاء وغيره من البرامج الإنسانية يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية
التي تحملها المؤسسة على عاتقها وتنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في الإمارات
العربية المتحدة، متوجهاً بالشكر إلى جمعية نشامى الولاء والانتماء الخيرية وإلى
فرق العمل الأردنية على كافة الجهود التنظيمية المبذولة.
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