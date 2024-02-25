الصحفيين الأردنيين تدعو منتسبيها لوقفات أمام مؤسساتهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعت نقابة الصحفيين
الأردنيين منتسبيها في المؤسسات الصحفية العامة والخاصة إلى الوقوف أمام مؤسساتهم
يوم غد الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا للمشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع
الصحفيين الفلسطينيين.
وبحسب النقابة، ستكون
هذه الوقفة جزءا من فعاليات تعبر عن موقفها إزاء الجرائم التي ترتكبها آلة الحرب
الإجرامية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.
وحثت المجتمع الدولي
إلى أخذ دور أكبر في حماية الصحفيين الفلسطينيين ليتمكن من نقل الحقيقة التي يسعى
الكيان الصهيوني لطمسها، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وضمان الحماية للصحفيين
في الميدان.
ودعت النقابة الزملاء
إلى الالتزام بخطوات النقابة التي ستتضمن سلسلة فعاليات تضامنية مستقبلا، من بينها
وقفات أمام النقابة.
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