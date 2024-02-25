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الصحفيين الأردنيين تدعو منتسبيها لوقفات أمام مؤسساتهم

2/25/2024 2:26:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت نقابة الصحفيين الأردنيين منتسبيها في المؤسسات الصحفية العامة والخاصة إلى الوقوف أمام مؤسساتهم يوم غد الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا للمشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين.
وبحسب النقابة، ستكون هذه الوقفة جزءا من فعاليات تعبر عن موقفها إزاء الجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإجرامية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

وحثت المجتمع الدولي إلى أخذ دور أكبر في حماية الصحفيين الفلسطينيين ليتمكن من نقل الحقيقة التي يسعى الكيان الصهيوني لطمسها، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وضمان الحماية للصحفيين في الميدان.

ودعت النقابة الزملاء إلى الالتزام بخطوات النقابة التي ستتضمن سلسلة فعاليات تضامنية مستقبلا، من بينها وقفات أمام النقابة.

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