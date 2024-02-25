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الأعيان يناقش الموازنة الثلاثاء

2/25/2024 2:26:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي يقر مجلس الأعيان يوم الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، حيث ينهي مشروع القانون بعد ذلك دورته التشريعية في انتظار توشيحه بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.
وأقرت اللجنة المالية في مجلس الأعيان مشروع القانون كما ورد من النواب، كما أوصت بالموافقة على توصياتها.

وكان مجلس النواب صوت نهاية الشهر الماضي بالموافقة على مشروع القانون الذي تضمن إيرادات عامة بقيمة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023، كما ارتفعت الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10 بالمئة عن مستواها في عام 2023.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد التقى الأسبوع الماضي رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس وأعضاء اللجنة الماليَّة والاقتصادية في مجلس الأعيان، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2024م.

وقال الخصاونة وقتذاك، إن الحكومة أقرَّت للعام الرَّابع على التَّوالي موازنة لا تتضمَّن أيَّ ضرائب أو رسوم جديدة.

وأوضح أن مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يمضي بثقة وثبات لتحقيق مستهدفاته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة على مدى عشر سنوات.

وأضاف:"نجحنا في سبع مراجعات مع صندوق النقد الدولي، وتوصلنا مع الصندوق إلى برنامج جديد أخيراً، بقيمة 1.2 مليار، سيمتد حتى عام 2028، وصُمم بسواعد وأياد أردنية".

وأكد أن الأوضاع في الأردن آمنة وأمينة والانطباعات الإيجابية تمكن من تعزيز بيئة الاستثمار ومواصلة التحديث والنمو والأداء الاقتصادي الإيجابي.

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