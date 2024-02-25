الأعيان يناقش الموازنة الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) جهاد المنسي يقر مجلس الأعيان يوم
الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، حيث ينهي
مشروع القانون بعد ذلك دورته التشريعية في انتظار توشيحه بالإرادة الملكية ونشره
في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.
وأقرت اللجنة المالية
في مجلس الأعيان مشروع القانون كما ورد من النواب، كما أوصت بالموافقة على
توصياتها.
وكان مجلس النواب صوت
نهاية الشهر الماضي بالموافقة على مشروع القانون الذي تضمن إيرادات عامة بقيمة
10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023، كما ارتفعت الإيرادات
المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10 بالمئة عن مستواها في عام 2023.
وكان رئيس الوزراء بشر
الخصاونة قد التقى الأسبوع الماضي رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس وأعضاء
اللجنة الماليَّة والاقتصادية في مجلس الأعيان، لمناقشة مشروع قانون الموازنة
العامَّة لسنة 2024م.
وقال الخصاونة وقتذاك،
إن الحكومة أقرَّت للعام الرَّابع على التَّوالي موازنة لا تتضمَّن أيَّ ضرائب أو
رسوم جديدة.
وأوضح أن مشروع
التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يمضي بثقة وثبات
لتحقيق مستهدفاته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة على مدى عشر سنوات.
وأضاف:"نجحنا في
سبع مراجعات مع صندوق النقد الدولي، وتوصلنا مع الصندوق إلى برنامج جديد أخيراً،
بقيمة 1.2 مليار، سيمتد حتى عام 2028، وصُمم بسواعد وأياد أردنية".
وأكد أن الأوضاع في
الأردن آمنة وأمينة والانطباعات الإيجابية تمكن من تعزيز بيئة الاستثمار ومواصلة
التحديث والنمو والأداء الاقتصادي الإيجابي.
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