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سمارة: تعاقدنا مع 750 مهندسا وإداريا من غزة لحصر الأضرار في القطاع

2/25/2024 2:26:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، بالمهندسين في المنطقة الغربية بجدة، بحضور عضو مجلس النقابة المهندس لؤي الرمحي وأمينها العام المهندس علي ناصر، ورئيس وأعضاء لجنة ارتباط المنطقة الغربية، حيث شارك في افتتاح اللقاء القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في جدة محمد صلاح صبحي حميد.
واستعرض سمارة جهود النقابة في تقديم العون والإسناد لأهلنا في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ أكثر من أربعة شهور من خلال ترؤس نقابة المهندسين للجنة الأردنية العليا لإعمار فلسطين، مشيرا إلى جهود نقابة المهندسين في إقامة حملة "غزة معا ننصرها"، والتي حصدت حوالي 5 ملايين دولار لصالح تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في قطاع غزة.

وبين أنه تم التواصل مع وزارتي الأشغال والمياه في قطاع غزة، حيث تم توزيع لغاية الآن 10 ملايين لتر من المياه من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المحلية، كما تم شراء 7 محطات تنقية متنقلة لمياه الشرب عبر الطاقة الشمسية، كما تم تجهيز عدة مواقع بمساحة إجمالية 180 دونما بالتعاون مع بلدية رفح، لتزويد القطاع بـ2000 خيمة معزولة ومقاومة للحريق، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الخيرية الهاشمية، للتعاون في إدخال المساعدات وإيصالها إلى أهلنا في القطاع.

وأوضح سمارة أنه تم التعاقد مع 750 مهندسا وإداريا من قطاع غزة لحصر الأضرار وتصنيفها في غزة، حيث يجري العمل على حصر الأضرار في القطاع الصحي لتجهيز المخططات الهندسية وحساب الكلف الأولية لإعادة تأهيلها، وتم حصر أضرار حوالي 14 مستشفى بشكل أولي.

وأعلن نقيب المهندسين استمرار حملة "غزة معا ننصرها"، حيث ستنظم اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والتي تضم نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين يوما مفتوحا عبر إذاعة "حسنى" في السابع والعشرين من شهر شباط/ فبراير الحالي لجمع التبرعات لإسناد ودعم الأهل في القطاع تحت شعار إغاثة وإيواء.

وتطرق إلى كافة الحملات التي تقوم بها نقابة المهندسين كحملة فلنشعل قناديل صمودها لترميم منازل البلدة القديمة في القدس المحتلة، وحملة فزعة أهل لترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن، إضافة إلى حملات لدعم الجامعات والمسؤولية الاجتماعية تجاه المدارس في المناطق النائية، وحملة الأضاحي وحملة الحقيبة المدرسية والمساعدات النقدية، مؤكدا أن هذه الحملات يتم إنجازها من أموال التبرعات.

كما استعرض نقيب المهندسين أمام الزملاء والزميلات الإنجازات التي حققها مجلس النقابة كإطلاق مركز الدراسات والبحوث الهندسية والذي يعنى بإعداد دراسات شاملة عن القضايا المتعلقة بالمهنة والقطاع الهندسي بشكل عام، وإنجازه لدراسة اللجنة الفنية للمياه والطاقة حول إعلان نوايا تبادل المياه بالطاقة والبدائل الوطنية المتاحة، إضافة إلى إطلاق مركز التحكيم الهندسي العربي ومركزه عمان.

ولفت إلى علاقات التعاون والتشارك المختلفة مع مؤسسات القطاع العام والخاص والوزارات والمؤسسات المختلفة ومجلس البناء الوطني، ودور النقابة في وضع الكودات والمشاركة في المجلس الأعلى للتنظيم ومؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، إضافة إلى لجان التأهيل والتصنيف مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، والمشاركة في مجالس أمناء الجامعات ومجالس الكليات ولجان التحقيق المختلفة على صعيد محلي.

وبين أن النقابة وقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات مختلفة كوزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الإدارة المحلية ومصفاة البترول وشركة البوتاس العربية وغيرها، مستعرضا دور اأاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي والاعتمادات التي حصلت عليها من منظمات عربية ودولية، وإطلاقها مؤخرا منصة لتوفير اكثر من 8000 برنامجا ودورة تأهيلية.

كما تطرق نقيب المهندسين إلى كافة صناديق النقابة والخدمات التي تقدمها، كصندوق المسؤولية الاجتماعية وصندوق النقابة الرئيس وصندوق التأمين الاجتماعي وصندوق التكافل وصندوق التأمين الصحي، مستعرضا كافة التعديلات التي أقرت على النظام المعدل لصندوق التقاعد والذي حظي بإرادة ملكية سامية نهاية العام الماضي.

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