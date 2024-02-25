حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط الأسبوع الحالي

MENAFN - Alghad Newspaper)وتأتي هذه التطورات تعزيزا للأنباء التي رجحت موافقة حركة حماس، الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.



وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن هناك مؤشرات من حركة حماس على إنها وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط.



حكومة التكنوقراط هذه لن يكون لديها أي ارتباط مع أي حزب في فلسطين، حيث سيتولى مستقلين مهنيين إدارة المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات إذا سمح الوضع ذلك لاحقا.



كما قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن هناك مؤشرات حول قبول حركة حماس المبدئي الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.-(سكاي نيوز عربية)