Sunday, 25 February 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله يعلن استشهاد اثنين من عناصره بقصف إسرائيلي

2/25/2024 2:26:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد اثنين من عناصره بقصف إسرائيلي، ليرتفع حصيلة قتلاه إلى 213 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونعى الحزب -في منشور عبر تلغرام- أحمد محمد العفّي من مواليد عام 1980 من بلدة بريتال في البقاع، وحسين علي الديراني من مواليد عام 1986 من بلدة قصرنبا في البقاع.

MENAFN25022024000072011014ID1107897107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث