حزب الله يعلن استشهاد اثنين من عناصره بقصف إسرائيلي

حزب الله يعلن استشهاد اثنين من عناصره بقصف إسرائيلي
التاريخ
2/25/2024 2:26:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد اثنين من عناصره بقصف إسرائيلي، ليرتفع حصيلة قتلاه إلى 213 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونعى الحزب -في منشور عبر تلغرام- أحمد محمد العفّي من مواليد عام 1980 من بلدة بريتال في البقاع، وحسين علي الديراني من مواليد عام 1986 من بلدة قصرنبا في البقاع.
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