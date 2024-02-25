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جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في مستشفى ناصر

2/25/2024 2:26:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء عملياته العسكرية في مستشفى ناصر بخان يونس، جنوب قطاع غزة.
بدورها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال انسحبت من مجمع ناصر الطبي، لكنها لا تزال تتمركز في محيطه، وتفرض حصارا مطبقا عليه.

وأضافت أن كوادر ومرضى مجمع ناصر الطبي بلا ماء وبلا طعام وبلا كهرباء وبلا أوكسجين، وبلا مقومات علاجية، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية تمكنت من دفن 13 شهيدا داخل مجمع ناصر الطبي من المرضى استشهدوا نتيجة توقف المولدات والأوكسجين.

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