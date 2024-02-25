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سحاب وشباب العقبة يرضيان بالتعادل في الجولة الثانية عشرة من المحترفين

2/25/2024 2:26:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – سيطر التعادل 0-0 على نتيجة مباراة سحاب وضيفه شباب العقبة، والتي جرت بينهما أمس، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.
ورفع شباب العقبة رصيده إلى 15 نقطة، فيما بقي رصيد سحاب 9 نقاط.
وتختتم اليوم منافسات الجولة الثانية عشرة اليوم من خلال إقامة 3 مباريات، إذ يلعب الأهلي مع الوحدات على ستاد عمان الدولي عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلتقي بالوقت ذاته على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد فريقا الرمثا ومغير السرحان، على أن يستقبل السلط على ملعبه نظيره الفيصلي عند الساعة السابعة والنصف مساء.
وكانت الجولة الأولى من مرحلة الإياب قد أسفرت عن تعادل معان والجليل بدون أهداف في افتتاح الجولة، فيما تمكن الحسين إربد بالعودة بالنقاط الكاملة بالفوز على شباب الأردن بهدف دون مقابل.
سحاب 0 شباب العقبة 0
مثل سحاب: وليد عصام، حسام ابو سعدة، رواد أبو خيزران، ورد البري، محمد الرازم، محمد طنوس (بسام دلدوم)، أحمد العيساوي (ديفيد)، أحمد أبو كبير، حمزة الصيفي (حسن أبو نوار)، خالد الردايدة، إيهاب الخوالدة.
المدير الفني: محمد المحارمة.
مثل شباب العقبة: حماد الأسمر، أحمد أبو حلاوة، محمد عاصي، قصي دواهدة، يزن شوكت (فارجاس)، محسن أبو جبلة، أنس بدوي، ياسر الرواشدة، غيث المدادحة، عمر سريوة (أنس أبو طعيمة)، كريستيان شكوكا.
المدير الفني: رائد الداود.
الحكام: محمد عرفة حكما للساحة، المساعد الأول قيس خميس، المساعد الثاني سفيان الطاهات، الحكم الرابع قيس غوانمة.
فرص المباراة
- سدد أبو كبير كرة على حافة منطقة الجزاء بجانب مرمى العقبة (7).
- أرسل أحمد العيساوي كرة قوية من موقف ثابت حادت عن مرمى حماد الاسمر (23).
- مرر رواد ابو خيزران كرة أنيقة، ضربت دفاعات العقبة لينفرد حمزة الصيفي بالمرمى لكنه سدد الكرة بعيدا (26).
- انطلق أبو كبير بالكرة من الميسرة، وأطلق صاروخا مر بجوار القائم الايمن لمرمى العقبة (36).
- استقرت تسديدة أحمد العيساوي في أحضان حماد الأسمر (45).
- جرب يزن شوكت حظه بكرة من خارج منطقة الجزاء بجانب المرمى (58).
- واجه حمزة الصيفي مرمى العقبة بعد تمريرة بينية طويلة، ليسدد بتهور فوق المرمى (61).
مباريات اليوم
يخوض الوحدات مواجهة مهمة بهدف البقاء على مقربة من متصدر الترتيب فريق الحسين إربد، بعد توسيع الفارق مجددا إلى 8 نقاط، حيث يعلم المدير الفني للفريق أمجد أبو طعيمة أهمية كل نقطة في المرحلة الحالية، وضرورة عدم التفريط بها.
ويخشى الوحدات طموح الأهلي المتجدد بالمرحلة الثانية من زمن الدوري، بعد إبرام الأخير عدد من الصفقات.
ويعتمد“الأخضر” على كوكبة من النجوم المميزة منها أنس العوضات، مهند أبو طه، سيدريك هنري وصالح راتب.
وينتظر الأهلي تحقيق أولى مفاجآت مرحلة الإياب، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام صاحب المركز الثاني على سلم الترتيب، علما بأن الأهلي يتواجد بالمركز الحادي عشر وقبل الأخير وبرصيده 8 نقاط.
ويملك المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد أوراقا فنية مميزة قادرة على إحداث الفارق، ومنهم هداف الفريق خالد الدردور، إلى جانب كل من إبراهيم الجوابرة، خالد الصياحين والفلسطينيين أنس بني عودة ومحمد المراعبة.
وبدوره، يتطلع الرمثا لاستعادة نغمة الانتصارات والبقاء في مربع الكبار، بعد خسارته الأكبر خلال مرحلة الذهاب مؤخرا من الوحدات بثلاثية نظيفة، حيث يحتل المركز الرابع وبرصيده 16 نقطة.
ويعول المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور على الروح العالية التي يتمتع بها لاعبوه، إلى جانب رغبتهم في إسعاد جماهيرهم المتعطشة لعودة النتائج الإيجابية للفريق، ويعتمد المدرب في خياراته على حارس المرمى مالك شلبية، وعامر أبو هضيب، وبشار ذيابات وعلي عزايزة.
في المقابل، يتطلع مغير السرحان مع مدربه خالد الدبوبي، إلى تجاوز الصعوبات التي مر بها الفريق بالآونة الماضية، من خلال مغادرة عدد من لاعبيه دون تعويضهم، والخسارة في المواجهة المؤجلة مؤخرا من الفيصلي بثنائية بيضاء.
ويتبوأ مغير السرحان المركز الثامن وبرصيده 11 نقطة، ويبرز في صفوفه كل من محمد الجوهري، محمد العملة، أحمد بشير وسامر خانكان.
وفي آخر المواجهات، يتطلع الفيصلي لتجاوز عقبة مستضيفه السلط، والبقاء في المركز الثالث، حيث يملك حاليا 24 نقطة.
ويملك مدرب الفيصلي أحمد هايل، خيارات هجومية عديدة قادرة على تجيير النقاط لـ“الأزرق”، ومنها رزق بني هاني، عارف الحاج، صهيب أبو هشهش وحاتم الروشدي.
ويدخل السلط مرحلة الإياب بثوب فني جديد يتمثل بالمدرب عمار الزريقي، والذي يخوض تجربته الأولى كمدير فني بدوري المحترفين، أملا بتحسين مركز الفريق الذي يحتل حاليا المركز التاسع وبرصيد 10 نقاط.
ومن أبرز اللاعبين الذين يمثلون“الرهيب” بالموسم الحالي عدي القرا، عبد الله ذيب، خليل بني عطية وأنس الجبارات. يحيى قطيشات

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