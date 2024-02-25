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إشادة بنظام التحكيم الإلكتروني ببطولة المملكة لــالكيك بوكسينج

2/25/2024 2:26:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - أشادت أسرة رياضة الكيك بوكسينج خلال الأيام الماضية، بتطبيق نظام التحكيم الإلكتروني في بطولة المملكة“بطولة الوفاء والبيعة”، بعد إدخالها للمرة الأولى في تاريخ الرياضة محليا.
وقال رئيس الاتحاد رعد هارون في حديثه لـ“الغد”:“إن البطولة اتسمت بمستوى تنظيمي مميز، إلى جانب إدخال نظام التحكيم الإلكتروني الذي ترك أثرا إيجابيا على عناصر“الكيك بوكسينج”، من مدربين ولاعبين وحكام، حيث كان المستوى التحكيمي عاليا وحقق العدالة للجميع، موضحا أن البطولة شهدت حضورا مميزا للحكمة منار يونس، إذ تواجد العنصر النسوي في إدارة المواجهات للمرة الأولى بالمنافسات المحلية.
واختتمت أمس فعاليات بطولة المملكة بصالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب، والتي شهدت مشاركة واسعة وغير مسبوقة بحضور أكثر من 400 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 50 ناديا لمختلف المحافظات، وشهدت تنافسا كبيرا بين اللاعبين واللاعبات على المراكز الأولى.
وأكد هارون، أن الأردن الدولة العربية الثانية التي تطبق نظام التحكيم الإلكتروني بالكيك بوكسينج بعد الجزائر، مفيدا بأن النظام يعمل من خلال تواجد 3 حكام على زوايا الحلبة، ويقوم كل حكم بتسجيل النقاط لكل لاعب سواء من الركن الأزرق أو الأحمر.
وتابع:“النظام الذي أطلقه الاتحاد العالمي للعبة يهدف إلى تطبيق المعايير الدولية للتحكيم، ومن خلاله يتيح الفرصة للجماهير واللاعب والمدرب لمعرفة النقاط التي يتم تسجيلها أولا بأول، عكس ما كان يتم تطبيقه بالسابق، من خلال معرفة النقاط والفائز بعد نهاية المواجهة، عن طريق التسجيل اليدوي”.
وتحدث هارون، أن الهدف الرئيسي للبطولة هو اختيار أفضل العناصر للمنتخبات الوطنية بالمرحلة المقبلة، وذلك لجميع الفئات العمرية ولكلا الجنسين، موضحا أن بطولة المملكة الأولى على أجندة الاتحاد للعام الحالي، ولن تكون الوحيدة والأخيرة.
وأضاف:“يتطلع الاتحاد ضمن خططه المستحدثة إلى إقامة بطولات على مستوى الأقاليم، من خلال إقامة بطولة بالشمال والوسط والجنوب، واختيار الأبطال من كل مسابقة وإقامة بطولة مجمعة لهم تحت مسمى معين كليلة الأبطال، والهدف من تنويع وزيادة عدد البطولات هو منح اللاعبين الخبرات من خلال الاحتكاك المستمر بعدد كبير من المنافسين”.
وأشار هارون إلى أن الاتحاد ينتظر تحديد موعد بطولة العالم المقبلة، من أجل وضع الخطط للمشاركة بها، موضحا أنها البطولة الأقوى والأهم نظرا لتواجد أفضل اللاعبين بها، وأن المنتخب الوطني كانت له مشاركات مشرفة في البطولات السابقة باحتلال مراكز متقدمة”.
وختم:“كانت رياضة الكيك بوكسينج مميزة على مدار سنوات طويلة ماضية، إلى أن تأثرت مؤخرا بتراجع المستوى نظرا لتقدم اللاعبين المميزين بالعمر، ونهدف إلى إعداد جيل مميز من الشباب والناشئين للوصول بمنتخب الرجال إلى مستوى فني عال”.

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