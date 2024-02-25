ذهبية أردنية جديدة في ختام الدوري العالمي للكراتيه ‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه قاسم العمري يوم أمس بالميدالية الذهبية لوزن فوق 55 كغم لفئة تحت 14 عاماً، في الجولة الأولى من الدوري العالمي للشباب والناشئين التي اختتمت في إمارة الفجيرة.
وبدأ العمري مشواره لتحقيق الميدالية الذهبية بعد فوزه في دور الـ 32 على اللاعب القطري عبدالرحمن الأعرج 7-0، وفي دور الـ 16 على اللاعب الأوزبكي أرزاكولوف خوديبردي 5-0، لينتقل للدور ربع النهائي ويفوز على اللاعب المصري علي يوسف 4-0، وفاز بالدور نصف النهائي على اللاعب المصري أسامة 4-3، وفي المباراة النهائية على اللاعب الكرواتي ديفيد بيرمانيك 4-0.
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