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ذهبية أردنية جديدة في ختام الدوري العالمي للكراتيه ‏

2/25/2024 2:26:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ عمان- ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه قاسم العمري يوم أمس بالميدالية الذهبية لوزن فوق 55 كغم لفئة تحت 14 عاماً، في ‏الجولة ‏الأولى من الدوري العالمي للشباب والناشئين التي اختتمت في إمارة الفجيرة‎.
‎وبدأ العمري مشواره لتحقيق الميدالية الذهبية بعد فوزه في دور الـ 32 على اللاعب القطري عبدالرحمن الأعرج 7-0، وفي ‏دور الـ 16 على اللاعب الأوزبكي أرزاكولوف خوديبردي 5-0، لينتقل للدور ربع النهائي ويفوز على اللاعب ‏المصري علي ‏يوسف ‏‏4-0، وفاز بالدور ‏نصف النهائي على اللاعب المصري أسامة 4-3، وفي المباراة النهائية على اللاعب الكرواتي ‏ديفيد بيرمانيك ‏‏4-0.‏‎ ‎

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