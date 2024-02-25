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منتخب السلة يتربص بالسعودية في تصفيات كأس آسيا اليوم

2/25/2024 2:26:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة السلة إلى تجنب أي مفاجآت وإنهاء النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا 2025 بالعلامة الكاملة، وذلك عندما يلاقي مضيفه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في“صالة الجوهرة” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، لحساب الجولة الثانية عن مباريات المجموعة الرابعة.
ويشهد اليوم إقامة مواجهة تجمع بين فريقي فلسطين والعراق عند الساعة الثامنة مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن مباريات المجموعة ذاتها.
ويتصدر“صقور الأردن” جدول ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد نقطتين، متقدما على المنتخب السعودي بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي ذاته، فيما يحتل المنتخبان العراقي والفلسطيني المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة واحدة لكل فريق.
وطبقا لنظام تصفيات كأس آسيا، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب خلال ثلاثة نوافذ لعب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافة نسخة العام 1997 في“الرياض”.
الأردن والسعودية.. فض الشراكة
تعتبر مباراة اليوم بمثابة قمة كلاسيكية، حيث باتت لقاءات المنتخبان تحظى بالكثير من الندية والإثارة في الآونة الأخيرة، إلى جانب رغبة المنتخبين بفض الشراكة على صدارة المجموعة والانفراد بها؛ بعدما استهل المنتخب الوطني مشواره بالفوز على فلسطين (73-46) فيما تغلبت السعودية على العراق (64-58).
ويبدو أن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني لن تخرج عن الشكل المعتاد؛ حيث يأمل مدرب الفريق وسام الصوص، بأن يكون الثنائي فريدي إبراهيم وأمين أبو حواس في أوج تألقهما، من خلال قيادة مثالية للألعاب والتصويب الدقيق من خارج القوس، في ظل تبادل المراكز بين اللاعبين، فيما ستكون الأنظار شاخصة كذلك نحو هاشم عباس، الذي بات يشكل ورقة فنية رابحة في خيارات المدرب الصوص لتعطيل مفاتيح لعب المنافس، فيما سيتواجد المجنس الأميركي رونديه جيفرسون والمتميز بقدرات متنوعة في التصويب واللم الدفاعي والهجومي بأدائه القتالي، في مركز الثقل تحت السلة لمساندة لاعب الارتكاز أحمد الدويري.
وتتمتع دكة بدلاء“صقور الأردن” بمرونة تكتيكية عالية؛ حيث يستطيع أحمد الحموري ترك بصمته على الفريق بأداء ديناميكي وحيوي بالتناوب مع اللاعبين مالك كنعان وروحي الكيلاني وعبدالله شتات حول القوس، من دون إغفال إمكانية إشراك أحمد الحمارشة ومحمد شاهر، لاستغلال ارتقاءاتهما العالية للم الكرات، في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد مدى إمكانية مشاركة اللاعب محمود الهزايمة من عدمها.
في المقابل، يتمتع المنتخب السعودي بقيادة ألعاب مميزة من النجم مصعب قاضي، الذي يعد العقل المفكر بالفريق إلى جانب عنصر الخبرة والقائد الميداني فهد بلال، فيما يتولى مرزوق المولد مهمة القيام بأدوار دفاعية مساندة حول القوس، مع تواجد مثنى المرواني صاحب الأداء البدني القوي إلى جانب لاعب الارتكاز“العملاق” محمد السويلم للم والتسجيل تحت السلتين.
ويبرز في“الأخضر السعودي” بقيادة مدربه الأرجنتيني الجديد نيستور غارسيا، اللاعبان: علي الشبيلي، محمد الموتاري على دكة البدلاء، فالأول يتمتع بذكاء كبير في الجانب الهجومي وقدرة مميزة على الاختراق والتسجيل من الأماكن كافة، فيما يتميز الموتاري بقدرته الكبيرة على تطبيق الرقابة الدفاعية بإتقان، كما يمكن للمدرب غارسيا الاستعانة بأوراق، محمد المرواني، محمد صالح، عبدالرحمن فلاتة، محمد قاضي وعبدالملك عاشور، طبقا للمجريات الفنية للمباراة، في الوقت الذي يخوض فيه المنتخب السعودي النافذة الأولى من التصفيات القارية بغياب صانع ألعابه المجنس النيجيري خالد عبد الجبار.

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