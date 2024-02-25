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إنجاز آسيا.. كلام الليل يمحوه النهار؟

2/25/2024 2:26:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

"كلام الليل يمحوه النهار"، مثل لا نتمنى أن ينطبق على "فزعة" الحكومة والقطاع الخاص، لدعم الرياضة الأردنية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، عقب النتائج المبهرة التي حققها منتخب النشامى في نهائيات كأس آسيا التي اختتمت أخيرا في قطر، وحقق فيها المنتخب المركز الثاني في انجاز غير مسبوق.
الجميع تابع تصريحات المسؤولين والداعمين والشركات والمؤسسات، عقب العودة من قطر بإنجاز كبير، والتي صبت بضرورة الدعم والبناء على هذا الإنجاز، والتغني بما حققه أبطال المنتخب، حتى أن المشاهد للشاشات والفضائيات، خيل له من شدة حماس المسؤولين أن الحكومة والقطاع الخاص سيقومان في اليوم التالي باتخاذ قرارات فعلية ورسمية تفضي إلى زيادة الدعم، ومعالجة ضعف البنية التحتية الرياضية، وضرورة تشييد ملعب كرة قدم جديد يليق بحجم وصيف آسيا.
هذه التصريحات وهذا الحماس، يبدو أنه يسير على خطى سابقيه في التلاشي التدريجي، وبات قريبا ليصب في خانة التصريحات الانفعالية والعاطفية التي في طريقها للنسيان، إذا ما لمسنا قريبا خطوات عملية في مجال الدعم الذي تستحقه كرة القدم الأردنية الحبلى بالمواهب الفنية والإدارية، والتي تقترب من تحقيق حلم الوصول للمونديال، إذا ما لاقت الاهتمام والدعم المطلوبين.
أكثر العبارات المتطايرة والمتداولة من المسؤولين في مختلف القطاعات ليلة الوصول إلى نهائي كأس آسيا، وفي لحظات توجه المنتخب بحافلة خاصة من مطار الملكة علياء إلى ستاد عمان، كان بضرورة البناء على هذا الانجاز، وبضرورة الدعم المادي، وتطايرت التصريحات عن دعم من هنا وهناك، وعن ضرورة تأسيس استراتيجية ثابتة ودائمة لدعم المنتخبات والأندية، على أمل تجسيد ذلك على ارض الواقع، ودحض المثل "كلام الليل يمحوه النهار".
المنتخب الوطني ربما يكون من الكيانات القليلة التي يجتمع على حبها وضرورة دعمها الشارع الرياضي، بل أن منتخب النشامى يوحد كل اطياف المجتمع، بل أنه يرفع اسهم داعميه، بدليل أن الحكومة التي نادرا جدا ما تلقى اطراء وإشادة المواطن، نالت بسبب المنتخب جانبا من الحب، عندما قررت تقديم دعم لاتحاد الكرة بمناسبة انجاز النشامى، وهي رسالة للحكومة أن اقرب طريقة لرفع الشعبية هي دعم المنتخبات والرياضة وخاصة كرة القدم.. فهل نقيس قريبا ارتفاعا في شعبية حكومتنا ومسؤولينا؟
كل ما نطلبه فعلا الآن هو البناء على انجاز كأس آسيا، من خلال الاسراع بدعم كرة القدم، وتشييد ملعب يليق بالأردن، وهذا يتطلب من الحكومة رفع الميزانية السنوية للرياضة، وتقديم اغراءات للقطاع الخاصة لتشجيعه على الدعم، من خلال تشريعات وتعليمات تخدم هذا الهدف.

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