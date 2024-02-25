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بعد إجراءاتها الرقابية.. بلدية الزرقاء تسترد أكثر من 28 مليون دينار

2/25/2024 2:24:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كتابًا من بلدية الزرقاء يفيد بأنها حققت وفرًا ماليًا وحصلت واستردت ما قيمته 28 مليونًا و155 ألف دينار.
جاء ذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة لاتخاذ إجراءات رقابية واستباقية وامتثالًا لمعايير النزاهة الوطنية إضافة إلى إجراءات تصحيحية خلال العامين 2022/2023.





وأكدّ كتاب البلدية أنها تعتبر مؤشر النزاهة الوطني خارطة طريق لحماية المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن.

كذلك أرفقت البلدية في كتابها كشفًا يمثل الإجراءات التي اتخذتها والتي شملت نظام البصمة الإلكترونية، إنهاء خدمات 210 موظفين غير ملتزمين بالدوام، إيقاع الحجز التحفظي على أموال المكلفين المتخلفين عن دفع التزاماتهم والذمم المالية عليهم، إخلاء عدة مبانٍ مستأجرة من قبل البلدية وإعادة تأهيل الأبنية العائدة لها واستغلالها، تحصيل عوائد تنظيم وضرائب أبنية ومسقفات وعوائد تعبيد وغراماتها التأخيرية، إضافة إلى زيادة عدد لجان التخمين وتزويدها بأجهزة محمولة مربوطة مع الدائرة المعنية في البلدية.

وبيّن كتاب البلدية تفاصيل مجموع المبالغ التي حققت وفرًا وأوقفت هدرًا بأنه يبلغ 3 ملايين و334 ألف دينار، فيما بلغ مجموع ما ساهمت البلدية في استرداده نتيجة إجراءاتها 24 مليونًا و821 ألف دينار.

وثمن مصدر مسؤول في الهيئة الإجراءات التي قامت بها البلدية، معربًا عن أمله بأن تحذو باقي بلديات المملكة حذو بلدية الزرقاء الكبرى.

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