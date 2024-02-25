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الرسوم والترفيهية وراء عزوف دراسة الموسيقى

2/25/2024 2:23:10 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما عزا باحث ((سعودي)) متخصص في علم الصوت والموسيقى سببن رئيسيين وراء عزوف دراسة الموسيقى في المعاهد والمراكز المتخصصة ((الخاصة)) في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وهما: ارتفاع ((باهظ)) لرسوم الدراسة فيها، بالإضافة إلى المفهوم المجتمعي السائد أن الموسيقى ترفيهية وليست تعليمية أو أكاديمية، أسوة بدراسة الطب أو الهندسة أو العلوم الأخرى، وتسبب ذلك في إغلاق بعضها ((المتخصصة في التدريس الموسيقي فقط)) بعد فترة زمنية قصيرة بسبب ضعف الإقبال وتكبدها خسائر تشغيلية. مؤكدًا أن هناك توسعًا في إدراج مقررات وحصص دراسية لتعليم الفنون الموسيقية في بعض المدارس ((الأهلية)) في مختلف المراحل التعليمية ((الابتدائي، والمتوسط، والثانوي)).
تخصصات أكاديمية
أبان الباحث السعودي، المهندس خليل المويل، أن المشهد ((الموسيقي)) في السعودية، يشهد تقدمًا يومًا بعد يوم، باستحداث معاهد وأكاديميات، وتخصصات أكاديمية في الجامعات، لدراسة فنون الموسيقية، باعتباره علمًا وفنًا ولغة، قائمًا بحد ذاته، فيه الكثير من التخصصات، بينها: التأليف الموسيقي، والتربية الموسيقية، وغيرها من التخصصات الدقيقة، وخلال الـ4 أعوام الماضية، مع إطلاق هيئة الموسيقى في وزارة الثقافة، تشهد الموسيقى في السعودية دعمًا كبيرًا، وتشجيعًا من المهتمين للانخراط في دراسة الموسيقى.
دراسات عليا
أضاف، أن الحماس والشغف الكبيرين كانا ينتاب ملاك المعاهد والمراكز الموسيقية عند بداية التشغيل، واستقدام مدربين عرب بجانب بعض الموسيقيين السعوديين، وبعضها لم يستمر، وخرجت من السوق، متسائلًا بقوله: ((خريجو البكالوريوس والماجستير والدكتوراه (السعوديين) في التخصصات الموسيقية.. أين يذهبون بعد التخرج؟))، موضحًا أن سوق ((العمل)) الموسيقي في السعودية محدود كمدربين، وتبقى الدراسة في الموسيقى لا تزال ليست ربحية، وليس لها سوق أسوة بالتخصصات الأخرى.

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