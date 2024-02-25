سر ديناميكية طيران الطيور

(MENAFN
- Al Watan) اكتشف علماء، وفقًا لتحليل مئات العينات من الطيور المحفوظة في مجموعة متاحف حول العالم، أن هناك مجموعة محددة من ((قواعد الريش)) وراء القدرة على الطيران.
تسمح هذه القواعد المكتشفة حديثًا للعلماء بالتنبؤ بشكل أفضل بالديناصورات التي يمكنها الطيران أيضًا.
يمكن للبيانات الجديدة أن تحسم بعض المناقشات القديمة في علم الأحفوريات حول ما إذا كان الطيران قد تطور لدى الديناصورات في أكثر من مناسبة.
من خلال فحص ريش أجنحة 346 نوعا مختلفا من الطيور من المتاحف حول العالم، اكتشف عالم الطيور في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي، يوسف كيات، اتجاها مثيرا للاهتمام، وهو أنه من أصغر الطيور الطنانة إلى أعنف النسور، كان لدى جميع الطيور الطائرة ما بين 9 إلى 11 ريشة طيران غير متماثلة تسمى ((الريشة الأولية)) أو الأساسية.
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