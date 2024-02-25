Sunday, 25 February 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سر ديناميكية طيران الطيور

2/25/2024 2:23:09 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف علماء، وفقًا لتحليل مئات العينات من الطيور المحفوظة في مجموعة متاحف حول العالم، أن هناك مجموعة محددة من ((قواعد الريش)) وراء القدرة على الطيران.
تسمح هذه القواعد المكتشفة حديثًا للعلماء بالتنبؤ بشكل أفضل بالديناصورات التي يمكنها الطيران أيضًا.
يمكن للبيانات الجديدة أن تحسم بعض المناقشات القديمة في علم الأحفوريات حول ما إذا كان الطيران قد تطور لدى الديناصورات في أكثر من مناسبة.
من خلال فحص ريش أجنحة 346 نوعا مختلفا من الطيور من المتاحف حول العالم، اكتشف عالم الطيور في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي، يوسف كيات، اتجاها مثيرا للاهتمام، وهو أنه من أصغر الطيور الطنانة إلى أعنف النسور، كان لدى جميع الطيور الطائرة ما بين 9 إلى 11 ريشة طيران غير متماثلة تسمى ((الريشة الأولية)) أو الأساسية.

MENAFN25022024000089011017ID1107897093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث