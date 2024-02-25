Gemini تحلل فيديو مدته ساعة فورا

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية قوقل أن أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها تسمح للمستخدم بتحليل كمية ضخمة من البيانات بسرعة، حيث تستطيع مشاهدة وتحليل تسجيل فيديو مدته ساعة أو تسجيل صوتي مدته 11 ساعة أو نص يضم 700 ألف كلمة.
وأعلنت قوقل في رسالة عبر الإنترنت أنها اختبرت آخر تحديث لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي جيمني إيه.آي التابعة لها بتكليفها بالبحث عن ((لحظات كوميدية)) في التفريغ النصي لمحادثات بعثة رحلة سفينة الفضاء الأمريكية أبولو11 إلى القمر والتي جاءت في 400 صفحة.
وخلال نصف دقيقة تمكنت جيمني 1.5 من استخراج 3 عبارات فكاهية في المحادثات مع تقديم السياق الذي يجعل عبارة معينة تبدو مضحكة، ولإثبات قدرتها على فهم الأمور في سياقها، استجابت المنصة لرسم تم تحميله لحذاء بربطها باللحظة التي خطا فيها رائد الفضاء نيل أرمسترونج أول خطوة له على سطح القمر.
وإلى جانب معالجة النصوص والشفرات والتسجيلات الصوتية، فإن التحديث الأخير يمكن أن يسمح بالبحث عن عناصر مرئية معينة في كمية ضخمة من اللقطات دون أن يحتاج أي شخص لمشاهدة هذه اللقطات بالكامل.
وقال ديميس هاسبيس رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في قوقل ((عندما حللنا فيلم بوستر كياتون الصامت البالغ مدته 44 دقيقة، تمكنت المنصة من تحليل نقاط الحبكة والأحداث المتنوعة بدقة، وكذلك سبب بعض التفاصيل الصغيرة والتي كان يمكن أن تمر على المشاهد بسهولة في الفيلم)).
وتقول شركة قوقل إن المنصة جيمني 1.5 برو تستطيع رصد وتحليل فيديو تصل مدته إلى ساعة كاملة أو تسجيلات صوتية مدتها 11 ساعة أو نص يتكون من 700 ألف كلمة أو شفرة برمجة تبلغ 30 ألف سطر.
يذكر أن جيمني هي المنافس الذي طورته قوقل لمواجهة منصة شات جي.بي.تي المملوكة لشركة أوبن إيه.آي التي استحوذت عليها إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت.
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