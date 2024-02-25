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الفضاء السعودية تُطلق مسابقة مداك للطلبة على مستوى العالم العربي - جريدة الوطن السعودية

2/25/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وكالة الفضاء السعودية اليوم مسابقة "مداك"، بعنوان "الفضاء مداك "؛ بهدف إثراء المساهمة العربية في علوم الفضاء للطلبة على مستوى العالم العربي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومركز "عِلمي" لاكتشاف العلوم والابتكار -إحدى الجهات التابعة لمؤسسة "مسك"- .
وتستهدف المسابقة الطلبة من الفئة العمرية ما بين 6 إلى 18 سنة، وتشتمل على ثلاثة مسارات هي: الفنون، والنبات، والهندسة.
وتشرف على المسابقة رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي -أول رائدة فضاء عربية مسلمة- التي أجرت 14 تجربة على متن محطة الفضاء الدولية. ومن المتوقع إرسال المشاركات الفائزة إلى محطة الفضاء الدولية في الربع الرابع من العام الحالي 2024، مما يفتح آفاقًا جديدة للطلبة لرؤية إبداعاتهم تعانق عنان السماء، وستعود المسابقة بالأثر على الطلاب في إثراء إسهاماتهم في مجالات الفضاء وعلومه، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار، وتحفيز الأجيال للمشاركة بمجالات العلوم، ودعم الموهوبين والمبدعين.
ودعت الوكالة جميع الطلبة على مستوى العالم العربي إلى تسجيل مشاركاتهم عبر بوابة التقديم على الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء السعودية، مبينة أن التسجيل سيبدأ اعتبارًا من اليوم وحتى 30 أبريل 2024، مفيدةً أن الموقع الإلكتروني يتضمن تفاصيل المسارات الثلاثة والفئات العمرية لكل مسار وآلية تقديم المشاركات. وأوضح معالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي، أن المسابقة موجهة للطلبة على مستوى العالم العربي؛ لاستكشاف مدى جديد في علوم الفضاء، وتعزيز مهاراتهم العلمية والابتكارية؛ لإثراء ساحة الفضاء بالإسهامات الرائدة، داعيًا علماء المستقبل وموهوبي العالم العربي لاغتنام هذه الفرصة في رسم ملامح مستقبل الفضاء بعيون أبنائه، مشيرًا إلى أن المملكة وانطلاقًا من ريادتها في مجال الفضاء، تؤكد التزامها الدائم بتحفيز الإبداع والتميز في مجال الفضاء على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهتها أكدت المشرفة على المسابقة رائدة الفضاء ريانة برناوي، أن هذه المسابقة تمثل فرصة فريدة للطلبة بالعالم العربي للمشاركة في رحلة الاكتشاف والابتكار في مجال علوم الفضاء وإثرائه بالإسهامات العربية، مشيرةً إلى أنها ليست مجرد تحدٍ، بل فرصة لتوسيع آفاق الأجيال الشابة والطموحة، وتحفيز فكرها الإبداعي والمشاركة الفعّالة في تجارب فريدة.
ودعت الطلبة للانضمام إلى المسابقة عبر الراب ، حتى يكونوا علماء المستقبل الذين يلهمون العالم بإبداعاتهم وابتكاراتهم واكتشافاتهم العظيمة.

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