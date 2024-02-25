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أمير الشرقية يدشن طريق (الظهران العقير - سلوى) - جريدة الوطن السعودية

2/25/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مقر المشروع اليوم، طريق "الظهران – العقير - سلوى"، الذي نفذته الهيئة العامة للطرق، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي، وعدد من قيادات القطاعات ذات العلاقة.
وتبلغ تكلفة المشروع الاجمالية 199 مليون ريال، بطول 66 كم، مزدوج بمسارين لكل اتجاه، إضافة لتنفيذ تقاطع على طريق الهفوف – سلوى، يشمل جسرين، و 25 منشأة تصريف على كامل طول المشروع.
ونوه الأمير سعود بن نايف خلال التدشين، بجهود القيادة الرشيدة في تشييد الطرق وتعدد وسائل النقل وجعلها أكثر أماناً، والجهود المبذولة في تنفيذ المشروع الذي سيسهم في تسهيل حركة المرور، مؤكداً أن الدولة تضع في الاعتبار كل ما من شأنه توفير الراحة للمواطنين والمقيمين، بتنفيذ وإنشاء شبكات الطرق الرئيسية والفرعية في المملكة، التي تعد أحد أهم الممكنات للعديد من القطاعات الحيوية والواعدة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

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