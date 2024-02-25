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9 فوائد صحية للقهوة السوداء

2/25/2024 2:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تمنع الإصابة بالسرطان: وجدت مراجعة لـ28 دراسة حول القهوة والسرطان أن المشاركين الذين شربوا القهوة السوداء أظهروا انخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد وبطانة الرحم.
تحمي من أمراض التنكس العصبي: وجدت الدراسات أن محتوى الكافيين في القهوة يُعرف بأنه مادة منشطة للذهن أو الإدراك أو تعزيز الدماغ. كما لاحظ الباحثون أنه يحمي من مرض باركنسون.
تمنع تليف الكبد: من المعروف أن القهوة تحمي من أمراض الكبد مثل تليف وسرطان الكبد، وهناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى كيفية تأثير القهوة على صحة الكبد.
تحسن المزاج والتركيز: وفقا لدراسة، وجد أن القهوة ساعدت في تحسين الحالة المزاجية ووظائف المخ لدى الأشخاص الذين شربوا القهوة السوداء.
تقلل من الإصابة بمرض السكري: تناول القهوة السوداء بشكل منتظم قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.
فقدان الوزن: يساعد شرب القهوة السوداء في حرق السعرات الحرارية. وتشير الأدلة أيضًا إلى أن القهوة تساعد في إنقاص الوزن.
تعزز معدل الأيض: وجدت بعض الدراسات أن القهوة السوداء تساعد الأشخاص في زيادة معدل الأيض لديهم.
تعزز أداء التمارين الرياضية: يساعد محتوى الكافيين الموجود بالقهوة في تحسين الأداء البدني خلال ممارسة التمارين الرياضية.
غنية بمضادات الأكسدة: توفر القهوة أيضًا مضادات الأكسدة للجسم بقدر ما توفره الفواكه والخضراوات.

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