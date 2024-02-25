9 فوائد صحية للقهوة السوداء

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- Al Watan) تمنع الإصابة بالسرطان: وجدت مراجعة لـ28 دراسة حول القهوة والسرطان أن المشاركين الذين شربوا القهوة السوداء أظهروا انخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد وبطانة الرحم.
تحمي من أمراض التنكس العصبي: وجدت الدراسات أن محتوى الكافيين في القهوة يُعرف بأنه مادة منشطة للذهن أو الإدراك أو تعزيز الدماغ. كما لاحظ الباحثون أنه يحمي من مرض باركنسون.
تمنع تليف الكبد: من المعروف أن القهوة تحمي من أمراض الكبد مثل تليف وسرطان الكبد، وهناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى كيفية تأثير القهوة على صحة الكبد.
تحسن المزاج والتركيز: وفقا لدراسة، وجد أن القهوة ساعدت في تحسين الحالة المزاجية ووظائف المخ لدى الأشخاص الذين شربوا القهوة السوداء.
تقلل من الإصابة بمرض السكري: تناول القهوة السوداء بشكل منتظم قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.
فقدان الوزن: يساعد شرب القهوة السوداء في حرق السعرات الحرارية. وتشير الأدلة أيضًا إلى أن القهوة تساعد في إنقاص الوزن.
تعزز معدل الأيض: وجدت بعض الدراسات أن القهوة السوداء تساعد الأشخاص في زيادة معدل الأيض لديهم.
تعزز أداء التمارين الرياضية: يساعد محتوى الكافيين الموجود بالقهوة في تحسين الأداء البدني خلال ممارسة التمارين الرياضية.
غنية بمضادات الأكسدة: توفر القهوة أيضًا مضادات الأكسدة للجسم بقدر ما توفره الفواكه والخضراوات.
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