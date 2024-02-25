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تفنيد علاقة الخبز بالوزن الزائد

2/25/2024 2:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تحدثت خبيرة التغذية، يوليا تشيخونينا، عن المفاهيم الخاطئة حول الوزن الزائد التي ترجع السبب إلى تناول الخبز.
وأشارت تشيخونينا إلى أن التخلي عن هذا المنتج في محاولة لتقليل الوزن هو خطوة غير فعالة، لأنه في هذه الحالة لن يكون تقييد السعرات الحرارية كبيرا جدا.
وقالت لموقع ((موسكو 24)): ((يحتوي الخبز على نحو 260 سعرة حرارية، وهذه ليست كمية كبيرة))، مضيفة:
((إذا قررتم التخلي عن منتج من الدقيق، فالأفضل التخلي عن المخبوزات، لأنها تحتوي، إضافة إلى الدقيق، على دهون كثيرة، أما في الخبر تقريبا ليست موجودة، ولا تزيد عن 2-3 غرامات)).
وأضافت تشيخونينا أنه لفقدان الوزن، من الأفضل تجنب منتجات الدقيق السكرية وأطباق الدقيق مع الصلصات والتوابل الدهنية.
كما أوصت الطبيبة، بتوخي الحذر عند تناول الخبز الذي يحتوي على مكونات مفيدة مثل البذور والمكسرات والفواكه المجففة والفواكه المسكرة وغيرها. مثل هذا المنتج، على الرغم من تشبعه بالمواد المفيدة، يصبح على الفور أكثر في السعرات الحرارية.

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