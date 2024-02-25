تفنيد علاقة الخبز بالوزن الزائد

(MENAFN
- Al Watan) تحدثت خبيرة التغذية، يوليا تشيخونينا، عن المفاهيم الخاطئة حول الوزن الزائد التي ترجع السبب إلى تناول الخبز.
وأشارت تشيخونينا إلى أن التخلي عن هذا المنتج في محاولة لتقليل الوزن هو خطوة غير فعالة، لأنه في هذه الحالة لن يكون تقييد السعرات الحرارية كبيرا جدا.
وقالت لموقع ((موسكو 24)): ((يحتوي الخبز على نحو 260 سعرة حرارية، وهذه ليست كمية كبيرة))، مضيفة:
((إذا قررتم التخلي عن منتج من الدقيق، فالأفضل التخلي عن المخبوزات، لأنها تحتوي، إضافة إلى الدقيق، على دهون كثيرة، أما في الخبر تقريبا ليست موجودة، ولا تزيد عن 2-3 غرامات)).
وأضافت تشيخونينا أنه لفقدان الوزن، من الأفضل تجنب منتجات الدقيق السكرية وأطباق الدقيق مع الصلصات والتوابل الدهنية.
كما أوصت الطبيبة، بتوخي الحذر عند تناول الخبز الذي يحتوي على مكونات مفيدة مثل البذور والمكسرات والفواكه المجففة والفواكه المسكرة وغيرها. مثل هذا المنتج، على الرغم من تشبعه بالمواد المفيدة، يصبح على الفور أكثر في السعرات الحرارية.
MENAFN25022024000089011017ID1107897082
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.