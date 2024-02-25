خسارة الوزن أعلى نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Al Watan) كشفت دراسة جديدة أن ممارسة النشاط البدني، سواء بانتظام أو بشكل مكثف في عطلات نهاية الأسبوع، يمكن أن تؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن.
ونشرت مجلة ((ساينس تيك دايلي)) العلمية، أنه سواء كان الشخص يمارس نشاطًا بدنيًا بشكل منتظم أو ليوم أو يومين في الأسبوع، فإن كلا الخيارين يؤديان إلى فقدان الوزن.
توصي إرشادات منظمة الصحة العالمية البالغين بأداء ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني المعتدل، أو 75 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني القوي، ومع ذلك، يجد العديد من الأفراد صعوبة في تلبية هذه التوصية نظرًا لأن النشاط البدني يستغرق وقتًا طويلاً في مجتمع سريع الخطى.
وجدت الدراسة الجديدة أن الأشخاص الذين وصفهم الباحثون بأنهم ((رياضيو عطلة نهاية الأسبوع))، وهم الأفراد الذين يكثفون تمريناتهم في يوم أو يومين في الأسبوع يمكنهم أيضًا فقدان الوزن على غرار الأفراد الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم طالما أنهم حققوا الوزن الموصى به.
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