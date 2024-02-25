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رسالة وداعية من مصابة بمرض قاتل

2/25/2024 2:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) سادت حالة من الحزن الشديد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا بسبب رسالة وداعية مؤثرة ومفعمة بالأمل من شابة قبيل وفاتها متأثرة بمرض السرطان، حيث شاركت عائلتها المنشور بعد وفاتها على LinkedIn.
وقد توفيت دانييلا تي بسبب نوع عدواني من السرطان، يُسمى سرطان القنوات الصفراوية، بينما صورت كلماتها الأخيرة إيجابيتها الهائلة على الرغم من علمها أن أيامها في الحياة أصبحت معدودة. ومن الاعتزاز بالناس في حياتها إلى تشجيع الآخرين على أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه، كانت رسالة دانييلا بمثابة شهادة على روحها المفعمة بالأمل.
وكتبت: ((افعل كل ما يجعلك سعيدًا، ولا تسمح لأحد أن يأخذ منك متعة الحياة)).
وأضافت: ((لقد أحببت حياتي. حققت كل ما أردته. لقد أحببت وظيفتي، وزوجي، وعائلتي، وأصدقائي، والمنزل الذي كنا سنشتريه، والمستقبل الذي كنا نصنعه لأنفسنا)).
وقبل التوقيع، اقتبست دانييلا كلام ويني ذا بوه (شخصية الدب الخيالية المجسمة)، مؤكدة لأحبائها أنهم لم يكونوا بمفردهم أبدًا.
وقالت: ((غدًا عندما لا نكون معًا هناك شيء يجب أن تتذكره دائمًا. أنت أشجع مما تعتقد، وأقوى مما تبدو، وأذكى مما تعتقد. لكن الشيء الأكثر أهمية هو، حتى لو كنا منفصلين، سأكون معك دائمًا)).
ثم شكرت الشابة الشجاعة قبيل وفاتها بلحظات زوجها، وشجعته على مواصلة حياته بسعادة ((أنا أحبك وسوف أكون دائما. أشكرك على دعمي وإعطاء الكثير من الحب والسعادة إلى حياتي)). وكتبت: ((اذهب واستمتع بحياتك الآن، فأنت تستحق ذلك)).
وكان لرسالة دانييلا تأثير عميق على كل من قرأها، موضحين كيف ذكّرهم المنشور بأحبائهم الذين خسروا معركتهم بسبب المرض القاتل.

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