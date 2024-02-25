رسالة وداعية من مصابة بمرض قاتل

(MENAFN
- Al Watan) سادت حالة من الحزن الشديد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا بسبب رسالة وداعية مؤثرة ومفعمة بالأمل من شابة قبيل وفاتها متأثرة بمرض السرطان، حيث شاركت عائلتها المنشور بعد وفاتها على LinkedIn.
وقد توفيت دانييلا تي بسبب نوع عدواني من السرطان، يُسمى سرطان القنوات الصفراوية، بينما صورت كلماتها الأخيرة إيجابيتها الهائلة على الرغم من علمها أن أيامها في الحياة أصبحت معدودة. ومن الاعتزاز بالناس في حياتها إلى تشجيع الآخرين على أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه، كانت رسالة دانييلا بمثابة شهادة على روحها المفعمة بالأمل.
وكتبت: ((افعل كل ما يجعلك سعيدًا، ولا تسمح لأحد أن يأخذ منك متعة الحياة)).
وأضافت: ((لقد أحببت حياتي. حققت كل ما أردته. لقد أحببت وظيفتي، وزوجي، وعائلتي، وأصدقائي، والمنزل الذي كنا سنشتريه، والمستقبل الذي كنا نصنعه لأنفسنا)).
وقبل التوقيع، اقتبست دانييلا كلام ويني ذا بوه (شخصية الدب الخيالية المجسمة)، مؤكدة لأحبائها أنهم لم يكونوا بمفردهم أبدًا.
وقالت: ((غدًا عندما لا نكون معًا هناك شيء يجب أن تتذكره دائمًا. أنت أشجع مما تعتقد، وأقوى مما تبدو، وأذكى مما تعتقد. لكن الشيء الأكثر أهمية هو، حتى لو كنا منفصلين، سأكون معك دائمًا)).
ثم شكرت الشابة الشجاعة قبيل وفاتها بلحظات زوجها، وشجعته على مواصلة حياته بسعادة ((أنا أحبك وسوف أكون دائما. أشكرك على دعمي وإعطاء الكثير من الحب والسعادة إلى حياتي)). وكتبت: ((اذهب واستمتع بحياتك الآن، فأنت تستحق ذلك)).
وكان لرسالة دانييلا تأثير عميق على كل من قرأها، موضحين كيف ذكّرهم المنشور بأحبائهم الذين خسروا معركتهم بسبب المرض القاتل.
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