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إيلون ماسك ينافس Gmail

2/25/2024 2:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اعتزامه إطلاق تطبيق منافس لـ(Gmail)، الذي أنتجته شركة ((غوغل))، مشيرًا إلى أن التطبيق الجديد سيحمل اسم (Xmail).
ونشر، ناثان ماكجرادي، أحد مهندسي منصة ((إكس))، منشورًا اشتمل على سؤال: ((متى نصنع (Xmail)؟))، ليجيب ماسك: ((إنه قادم)).
وذكر موقع صحيفة ((ديلي ميل)) البريطانية أنه تواصل مع شركة ((إكس))، مؤكدًا عدم التصريح بأي تفاصيل أخرى عن الخدمة، ولفت إلى أنه ليس من الواضح متى قد تكون الخدمة الجديدة متاحة، موضحًا أنه من المتوقع أن يتم دمجها في تطبيق ((إكس)).
وأشارت الصحيفة إلى أن لدى ماسك وعودًا غريبة قد لا تؤتي ثمارها، لكنها أكدت أنه حتى لو تم إصدار (Xmail) فلا بد أن يكون شيئًا مميزًا لمنافسة (Gmail)، الذي يعد خدمة البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا في العالم.
يذكر أن (Gmail) يضم أكثر من 1.8 مليار مستخدم نشط على مستوى العالم اعتبارًا من عام 2024.
من جانبها، أكدت مستشارة وسائل التواصل الاجتماعي، ريا فريمان، أن إصدار (Xmail) قد يحدث، مشيرةً إلى أنه إذا حدث ذلك سيكون من المثير للاهتمام رؤية الإقبال عليه.
وقالت فريمان، في تصريحات لـ((ديلي ميل)): ((لقد أجرى إيلون تغييرات كبيرة على تويتر، ولا يبدو أن الرأي العام يقف إلى جانبه))، لافتةً إلى أنه ((إذا وثق الناس بـ(إكس) في إدارة بريدهم الإلكتروني، فإن ذلك سيكون أمرًا يستحق المشاهدة)).

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