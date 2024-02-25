مؤشر الأسهم السعودية ينهي أولى تعاملات الأسبوع منخفضا

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأحد باللون الأحمر خاسرا 29 نقطة عند مستويات 12604 نقاط، وبتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال بع تحقيقه أطول سلسلة مكاسب يومية في تاريخه بارتفاعه 15 جلسة ، حيث سجلت أسهم 154 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 76شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أميانتيت، وأنابيب، وأنابيب السعودية، وصناعة الورق، والسيف غاليري الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الباحة، ومجموعة صافولا، وجدوى ريت السعودية، والأبحاث والإعلام، ومعادن الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.67%.
فيما كانت أسهم شركات: شمس، وباتك، وأنعام القابضة، ومجموعة الحكير، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأنابيب السعودية، وأرامكو السعودية، وأنابيب، وسال هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 194.49 نقطة، ليقفل عند مستوى 25702.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 58.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.
MENAFN25022024000089011017ID1107897077
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.