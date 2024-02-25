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مؤشر الأسهم السعودية ينهي أولى تعاملات الأسبوع منخفضا

2/25/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأحد باللون الأحمر خاسرا 29 نقطة عند مستويات 12604 نقاط، وبتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال بع تحقيقه أطول سلسلة مكاسب يومية في تاريخه بارتفاعه 15 جلسة ، حيث سجلت أسهم 154 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 76شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أميانتيت، وأنابيب، وأنابيب السعودية، وصناعة الورق، والسيف غاليري الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الباحة، ومجموعة صافولا، وجدوى ريت السعودية، والأبحاث والإعلام، ومعادن الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.67%.
فيما كانت أسهم شركات: شمس، وباتك، وأنعام القابضة، ومجموعة الحكير، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأنابيب السعودية، وأرامكو السعودية، وأنابيب، وسال هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 194.49 نقطة، ليقفل عند مستوى 25702.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 58.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

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