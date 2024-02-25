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اتفاقية لتعزيز الصادرات غير النفطية

2/25/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع برنامج تمويل التجارة العربية، التابع لصندوق النقد العربي؛ بهدف تطوير أوجه التعاون، وتكامل الحلول الائتمانية من أجل تعزيز وجود الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العربية، بما يسهم في تمكين التجارة العربية بشكل عام، والصادرات السعودية غير النفطية على وجه الخصوص.
مجالات التعاون
وتشمل المذكرة العديد من المجالات، أبرزها: تشجيع التواصل والتعاون بين الشركات في المملكة وسائر الدول العربية، لزيادة فرص الأعمال، والعمل على استكشاف الفرص من أجل دعم المشاريع المشتركة بين الشركات في المملكة والدول العربية، وتبادل المعلومات والمعرفة في مجال سياسات وممارسات تمويل التجارة، وتبادل الآراء والمعرفة حول تنفيذ مشاريع تطوير المنتجات التمويلية الجديدة، بالإضافة لإجراء البحوث المشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعديد من مجالات التعاون الأخرى.
وقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبرنامج تمويل التجارة العربية الدكتور فهد التركي، وذلك في العاصمة الإماراتية (أبوظبي).
الصادرات غير النفطية
وقال المهندس الخلب: ((توقيع المذكرة مع برنامج تمويل التجارة العربية يأتي ضمن جهود البنك نحو الإسهام في تمكين المصدرين المحليين بالمملكة من التوسع في مختلف الأسواق العربية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية))، مؤكدا أن المذكرة ستسهم في فتح العديد من الآفاق الاستثمارية في الدول العربية من خلال العمل على استكشاف الفرص، وتبادل المعلومات والخبرات في المشاريع والمجالات ذات الاهتمام المشترك، ومشيدا بما يتمتع به برنامج تمويل التجارة العربية من خبرات ومعارف في تنمية التجارة بين الدول العربية.
من جهته، عبّر الدكتور التركي عن سعادته بتوقيع المذكرة التي تتيح تبادل المنفعة بين البرنامج والبنك في ظل التبادل التجاري المستمر بين الدول العربية، وسن القوانين والأنظمة الداعمة والمحفزة التي ستسهم في ضبط وتسريع حركة التجارة في ظل وجود علاقات راسخة بين الدول العربية، وتوجهات إستراتيجية تعزز التحالفات التجارية، وتجعل من التجارة العربية لاعبا رئيسا ضمن منظومة التجارة الإقليمية والدولية، مشيدا بما يقدمه بنك التصدير والاستيراد السعودي من جهود ملموسة في تنمية التجارة بين الدول العربية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على مد شراكات إستراتيجية، لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد في المملكة، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات المتعلقة بها في رؤية المملكة 2030.

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