السديس: الحرمان الشريفان للعبادة فقط لا لرفع الشعارات
التاريخ
2/25/2024 2:20:36 PM
(MENAFN
- Al Watan) أكد رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أن الحرمين الشريفين مكانا للعبادة فقط، وليس لرفع الشعارات والهتافات، مشدداً على أن أمنهما خط أحمر.
وقال الدكتور السديس في تصريح لقناة "الإخبارية": وعي المسلمين كثير وكبير ولا يؤثر عليه أعمال فردية، وعلينا ألا نصغي إلى دعاة الفتن.
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