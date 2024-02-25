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السديس: الحرمان الشريفان للعبادة فقط لا لرفع الشعارات

2/25/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أن الحرمين الشريفين مكانا للعبادة فقط، وليس لرفع الشعارات والهتافات، مشدداً على أن أمنهما خط أحمر.
وقال الدكتور السديس في تصريح لقناة "الإخبارية": وعي المسلمين كثير وكبير ولا يؤثر عليه أعمال فردية، وعلينا ألا نصغي إلى دعاة الفتن.

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