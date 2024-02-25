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رابطة المحترفين تحدد مواعيد 5 جولات

2/25/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين مواعيد إقامة مباريات الجولات من الـ25 حتى الـ30 لدوري روشن السعودي.
وستنطلق الجولة الـ25 من الدوري في الـ29 من مارس المقبل بـ5 مواجهات، وذلك في وقت متزامن عند العاشرة مساء.
بينما ستختتم منافسات الجولة الـ30 في الـ4 من مايو المقبل بثلاث مواجهات، علما بأنه سيتم إعلان مواعيد الجولات من الجولة الـ31 حتى الـ34 لاحقا، بعد تحديد موعد نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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