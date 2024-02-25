رابطة المحترفين تحدد مواعيد 5 جولات

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين مواعيد إقامة مباريات الجولات من الـ25 حتى الـ30 لدوري روشن السعودي.
وستنطلق الجولة الـ25 من الدوري في الـ29 من مارس المقبل بـ5 مواجهات، وذلك في وقت متزامن عند العاشرة مساء.
بينما ستختتم منافسات الجولة الـ30 في الـ4 من مايو المقبل بثلاث مواجهات، علما بأنه سيتم إعلان مواعيد الجولات من الجولة الـ31 حتى الـ34 لاحقا، بعد تحديد موعد نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
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