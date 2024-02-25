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الفهود ترمي بأبها للمجهول

2/25/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) قلّب الفيحاء الطاولة في وجه ضيفه أبها، وحوّل تأخره بهدف وسط نقص عددي منذ الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء إلى انتصار كبير ومثير 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل للفهود عبدالمجيد صابيري ((45+1)) وفاشيون ساكالا ((70 و89))، ولزعيم الجنوب كريتشوفياك ((29 ضربة جزاء)) وأحمد عبده ((90+6))، ليرفع الفيحاء رصيده إلى 25 نقطة، ويظل أبها على 17 نقطة في المركز قبل الأخير.
وقد شهد اللقاء إقصاء مدافع الفيحاء حسين الشويش بالبطاقة الحمراء في وقت مبكر (3)، بعد عودة حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو (VAR).

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