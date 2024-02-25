الفهود ترمي بأبها للمجهول

(MENAFN
- Al Watan) قلّب الفيحاء الطاولة في وجه ضيفه أبها، وحوّل تأخره بهدف وسط نقص عددي منذ الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء إلى انتصار كبير ومثير 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل للفهود عبدالمجيد صابيري ((45+1)) وفاشيون ساكالا ((70 و89))، ولزعيم الجنوب كريتشوفياك ((29 ضربة جزاء)) وأحمد عبده ((90+6))، ليرفع الفيحاء رصيده إلى 25 نقطة، ويظل أبها على 17 نقطة في المركز قبل الأخير.
وقد شهد اللقاء إقصاء مدافع الفيحاء حسين الشويش بالبطاقة الحمراء في وقت مبكر (3)، بعد عودة حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو (VAR).
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