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سيطرة سعودية على دولية تونس

2/25/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطر المنتخب السعودي لكرة الطاولة على المركزين الأول والثاني في بطولة تونس الدولية في فئة الفردي تحت 13 عامًا في إنجاز لافت لمستقبل اللعبة، إذ حقق عبدالرحمن الطاهر المركز الأول، بعد فوزه 3 /1 على زميله يوسف حنيفة، الذي نال وصافة البطولة.
وأثبت نجما الأخضر قدرتيهما على المنافسة في البطولات الدولية، من خلال وجودهما في المباراة النهائية.

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