سيطرة سعودية على دولية تونس
التاريخ
2/25/2024 2:20:36 PM
(MENAFN
- Al Watan) سيطر المنتخب السعودي لكرة الطاولة على المركزين الأول والثاني في بطولة تونس الدولية في فئة الفردي تحت 13 عامًا في إنجاز لافت لمستقبل اللعبة، إذ حقق عبدالرحمن الطاهر المركز الأول، بعد فوزه 3 /1 على زميله يوسف حنيفة، الذي نال وصافة البطولة.
وأثبت نجما الأخضر قدرتيهما على المنافسة في البطولات الدولية، من خلال وجودهما في المباراة النهائية.
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