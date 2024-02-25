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مصر.. 8 قتلى بحادث الغرق في النيل

2/25/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة في مصر عن مفاجآت في حادث غرق مركب القناطر الذي كانت يقل عمالا في شركة مقاولات أثناء اتجاههم لعملهم في مشروع تحت الإنشاء بالقرب من موقع الحادث.
وأفادت التحريات بأن المركب ((كان يقل 14 عاملا لقي 8 منهم مصرعهم واستخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 6 أشخاص على قيد الحياة)).
وأضافت أن ((الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية ضخمة)) مرجحة أن الحمولة الزائدة وراء غرقه.
وأشارت التحريات إلى ((نجاة المراكبي بعد قفزه في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه))، وتحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة.
وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أول جثتين من المفقودين في حادث غرق المركب الذي كان يحمل عمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة المحافظة وسط تواجد سيارات الإسعاف التي نقلتهم إلى المشرحة، فيما تستكمل الفرق عملها في البحث على جثث باقي المفقودين.
وتعالت صرخات النساء من أهالي الضحايا على شاطئ نهر النيل فمنهم من تم استخراج جثة ذويه والبعض ما زال يتم البحث عن جثمانهم.
وقالت مصادر لـ((وكالة أنباء العالم العربي)) إن الحادث وقع قرابة الساعة السابعة صباحاً أثناء ذهاب عدد من العمال إلى جهة عملهم. وذكرت المصادر أن المركب يعمل من دون ترخيص وتم التحفظ على مالكه لاستجوابه.

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