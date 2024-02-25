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مصرع 9 من أعضاء الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا

2/25/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت قناة SABC التلفزيونية نقلا عن بيانات الشرطة المحلية بأن حافلة انقلبت في جنوب إفريقيا، وأسفرت عن موت 9 أعضاء من الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا وإصابة آخرين.
وقالت القناة إن الحادث وقع شمال مقاطعة كوازولو ناتال صباح الأحد على الطريق بين مدينتي فريهايد وبولبيترسبورغ.
وأشارت إلى أن عدد الضحايا جراء حادث الحافلة وصل إلى 9 أشخاص، كما تعرض آخرون للإصابات وتم نقلهم إلى المستشفى. وأكد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على ((إكس)) وفاة أعضاء الحزب في حادث سير، وذكر أن أعضاءه كانوا عائدين إلى منازلهم بعد مشاركتهم بتجمع انتخابي في أحد الملاعب يوم السبت.

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