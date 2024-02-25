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50 تحقيقا أمريكيا في قضايا فساد مساعدات أوكرانيا

2/25/2024 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) فتحت وزارة الدفاع الأمريكية ((البنتاجون)) أكثر من 50 تحقيقا جنائيا في قضايا تتعلق بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا، تشمل الاحتيال والسرقة والفساد.
ونقلت وكالة ((بلومبيرج)) الأمريكية عن المفتش العام في البنتاجون روبرت ستورتش قوله، في مؤتمر صحفي، إن ((الانتهاكات التي وصلت إلى مراحل مختلفة، تشمل الاحتيال في المشتريات، واستبدال المنتجات، والسرقة، والاحتيال أو الفساد، وسوء الاستخدام)).
وحذر ستورتش أيضا بشأن احتمال إجراء المزيد من التحقيقات في إساءة استخدام المعدات الأمريكية، أو تحويلها ((نظرا لكمية وسرعة تدفق المعدات إلى أوكرانيا)).
ووفقا للصحيفة ذاتها، يقود البنتاجون جهود واشنطن، إلى جانب وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية الدولية، لمراقبة ما يقرب من 113 مليار دولار من المساعدات والأموال المخصصة لأوكرانيا، والتي لم يتم إنفاقها كلها، كجزء من ((التحالف الأطلسي))، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاولة إزاحة روسيا. وقد تم تنفيذ عملية مماثلة بالحربين في العراق وأفغانستان.
وكشف المحققون حتى الآن عن ((ضغوط وفجوات)) في تقديم المساعدة، فعلى سبيل المثال كشفت عمليات المراجعة عن بيانات غير كاملة للشحنات المنقولة إلى أوكرانيا عبر بولندا.
وقال المحققون في تقييم أجري في يونيو الماضي: ((ونتيجة لذلك لم يكن موظفو وزارة الدفاع مطالبين بالرؤية والمساءلة لجميع أنواع المعدات أثناء عملية النقل)).
رغم هذه المشكلات، قال ستورتش إن البنتاغون ((استجاب حتى الآن بشكل جيد)) لاحتياجات المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مبديا ((المرونة اللازمة لتنفيذ ما هو في الأساس مهمة تدريب وإمداد))، قبل وصول الكثير من المعدات إلى أوكرانيا.
ويضم مكتب ستورتش أكثر من 200 شخص يشاركون في الإشراف على نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، ويهدف إلى زيادة عدد العاملين داخل أوكرانيا البالغ عددهم حاليا 28 شخصا، من بينهم اثنان في السفارة الأمريكية في كييف.
وأشارت ((بلومبيرج)) إلى أنه من بين عمليات التدقيق الأخرى التي لا تزال قيد الإعداد، يقوم البنتاغون بتقييم مسألة القذائف المدفعية عيار 155 ملم، وهي ذخيرة رئيسية لأوكرانيا، لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حققت أهدافها، مع موازنة الاحتياجات لاحتياطياتها الخاصة والتدريب والعمليات.

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