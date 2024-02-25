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محادثات باريس تسجل اختراقا وقصف الاحتلال مستمر

2/25/2024 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) دخلت الحرب في قطاع غزة أمس الأحد يومها الـ142، حيث سجلت محادثات باريس اختراقا إيجابيا بمسار التوصل إلى صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل، على وقع استمرار القصف الذي ينذر بكارثة إنسانية.
خطوط رئيسية
وأكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، أن إسرائيل ومصر وقطر وأمريكا توصلت إلى تفاهم بشأن ((الملامح الأساسية)) لصفقة الأسرى من أجل الإعلان عن هدنة مؤقتة.
وأضاف سوليفان، أمس الأحد، أن الصفقة لا تزال قيد التفاوض ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حماس.
كذلك قال إن بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح، مشيرًا إلى أن واشنطن ترى ضرورة عدم المضي قدمًا في عملية رفح دون وجود خطة لحماية المدنيين.
حماس: 3 مفاتيح للمفاوضات
من جانبها، قالت حماس على لسان مستشارها الإعلامي طاهر النونو، إنه لم تصل الحركة أي معلومات رسمية عما جرى في باريس، مؤكدا أن مفاتيح المفاوضات بالنسبة لحماس هي ثلاث قضايا أساسية.
ولفت النونو إلى أن مفاتيح المفاوضات بالنسبة لحماس هي: الوقف المستدام لإطلاق النار وإنهاء أي تواجد عسكري للاحتلال في قطاع غزة وإدخال كل احتياجات شعبنا مع الإعمار وإنهاء الحصار، مشيرًا إلى أن ((رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض المفاتيح الأساسية لنجاح المفاوضات ويرفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني)).
وقال النونو إن ((الهدف الأساسي لنتنياهو من المضي قدمًا في الحرب لمصالح شخصية وانتخابية بحتة وحماية نفسه))، وأن ((من يجهض كل محاولات الوسطاء لإحراز تقدم في المفاوضات هو نتنياهو وحكومته المتطرفة بل الأكثر تطرفًا في تاريخ الكيان)).
استئناف المحادثات
جاء ذلك عقب استئناف محادثات في الدوحة تهدف للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة ستعقبها جولة أخرى في القاهرة بمشاركة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومن حركة حماس، بحسب ما نقلت قناة فضائية مصرية الأحد عن مصادر مطلعة.
ونقلت قناة ((القاهرة الإخبارية)) عن مصادر مصرية ((استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وأخرى تعقبها في القاهرة)).
كما تابعت نقلا عن المصادر أن ((مباحثات الدوحة والقاهرة تجري بمشاركة مختصين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى وفد من حركة حماس)).
لا نتائج في القاهرة
وكانت القاهرة شهدت في وقت سابق من هذا الشهر محادثات على مستوى عال بين وفود أمريكية وقطرية وإسرائيلية سعيا لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة لم تفض إلى أي نتائج تذكر.
والسبت أعطى مجلس الحرب الإسرائيلي الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر قريبا، لمواصلة المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة في باريس بهدف التوصل لاتفاق هدنة في غزة يشمل إطلاق سراح الأسرى.
وكان وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع توجه إلى باريس الجمعة لمتابعة مشروع هدنة نوقش في العاصمة الفرنسية نهاية يناير مع نظيريه الأمريكي والمصري ورئيس وزراء قطر.
ويتزايد القلق في مدينة رفح حيث يتكدس ما لا يقل عن 1.4 مليون شخص، نزح معظمهم من القتال، في حين يلوح شبح عملية برية واسعة يعدّ لها الجيش الإسرائيلي.
شروط حماس لقبول الهدنة
- الوقف المستدام لإطلاق النار
- إنهاء أي تواجد عسكري للاحتلال في قطاع غزة
- إدخال كل الاحتياجات مع الإعمار وإنهاء الحصار
شروط إسرائيل
- وقف القتال ليوم واحد مقابل كل محتجز إسرائيلي في غزة يتم الإفراج عنه
- وقف النار قد يمتد نحو ستة أسابيع مع ارتفاع المفرج عنهم
- الإفراج عن 10 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي
- الموافقة على عودة النازحين من الجنوب إلى منازلهم في الشمال

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