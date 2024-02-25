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مظاهرات السنغال: رفض قاطع للحوار مع سال

2/25/2024 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) كان من المقرر أن يتوجه السنغاليون، أمس الأحد، لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم الجديد، إلا أن الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال كان له رأي آخر. وقرر الرئيس سال، في 3 فبراير الجاري، تأجيل إجراء الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وهو القرار الذي أبطله المجلس الدستوري الأسبوع الماضي.
ومنذ السبت يتظاهر عدد كبير من السنغاليين في داكار للمطالبة بتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولاية سال في الثاني من أبريل المقبل، بعدما أجل الانتخابات إلى موعد غير معلوم.
وأدى تأجيل الانتخابات إلى حالة من التوتر في البلاد، في حين تطالب تحركات سياسية وشعبية واسعة بإجراء الانتخابات دون تأخير.
وتجمع مئات المتظاهرين بناء على دعوة من المعارضة في ساحة رملية واسعة بحي شعبي في داكار، ورفع المتظاهرون أعلام السنغال بألوانها الأخضر والذهبي والأحمر، وطالبوا بإجراء الانتخابات، بينما تصاعدت أصوات الصافرات والأبواق.
ودعت مجموعة ((لنحمِ انتخاباتنا)) إلى الانضمام للتظاهرة مع سعيها للحفاظ على استقلالها السياسي.
وطالب المتظاهرون كذلك بإطلاق سراح المعارضَين عثمان سونكو، وباسيرو ديوماي فاي، اللذين كان مناصروهما الأكثر بروزاً وإثارة للصخب بين الحشود.. وتحولت التظاهرة إلى احتجاج ضد السلطة.
وسمحت الشرطة بالمظاهرة بعدما حظرت السلطات تجمعات معارضة عديدة خلال السنوات الأخيرة في خضم مناخ من التوتر.
وأكدت الحكومة مؤخراً أنها ترغب في التهدئة، ولم تتدخل قوات الأمن في سير المظاهرة، علماً بأنها كانت تسارع إلى تفريق المظاهرات غير المصرح بها بالقوة.
وتغرق السنغال في إحدى أسوأ أزماتها منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960.

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