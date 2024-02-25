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الحرس الملكي يختتم بطولة الرماية

2/25/2024 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت بطولة رئاسة الحرس الملكي الثالثة للرماية التي أقيمت بميادين مدينة التدريب، بحضور رئيس الحرس الملكي الفريق الأول سهيل المطيري، ونائبه الفريق أحمد الحمدان، ورئيس هيئة العمليات رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة اللواء الركن محمد العمري، إلى جانب رؤساء الهيئات ومديري الإدارات وقادة الوحدات وضباط ومنسوبي الحرس الملكي.

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