الحرس الملكي يختتم بطولة الرماية
التاريخ
2/25/2024 2:20:35 PM
(MENAFN
- Al Watan) اختتمت بطولة رئاسة الحرس الملكي الثالثة للرماية التي أقيمت بميادين مدينة التدريب، بحضور رئيس الحرس الملكي الفريق الأول سهيل المطيري، ونائبه الفريق أحمد الحمدان، ورئيس هيئة العمليات رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة اللواء الركن محمد العمري، إلى جانب رؤساء الهيئات ومديري الإدارات وقادة الوحدات وضباط ومنسوبي الحرس الملكي.
MENAFN25022024000089011017ID1107897064
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.