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المحكمة العليا تدعو لتحري هلال رمضان مساء الأحد 10 مارس

2/25/2024 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد ١٤٤٥/٨/٢٩ هـ - حسب تقويم أم القرى - الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤م.
وتدعو م يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
كما تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على التراثي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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