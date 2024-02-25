بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع اتفاقية لتعزيز الصادرات غير النفطية

MENAFN - Al-Borsa News) أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي؛ بهدف تطوير أوجه التعاون، وتكامل الحلول الائتمانية، من أجل تعزيز تواجد الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العربية، بما يسهم في تمكين التجارة العربية بشكل عام، والصادرات السعودية غير النفطية على وجه الخصوص.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية“واس” اليوم الأحد، أن المذكرة شملت العديد من المجالات أبرزها، تشجيع التواصل والتعاون بين الشركات في السعودية وسائر الدول العربية لزيادة فرص الأعمال، والعمل على استكشاف الفرص لدعم المشاريع المشتركة بين الشركات في المملكة والدول العربية، وتبادل المعلومات والمعرفة في مجال سياسات وممارسات تمويل التجارة، وتبادل الآراء والمعرفة حول تنفيذ مشاريع تطوير للمنتجات التمويلية الجديدة، بالإضافة لإجراء البحوث المشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعديد من مجالات التعاون الأخرى.

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ووقّع المذكرة كلٌ من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لبرنامج تمويل التجارة العربية الدكتور فهد بن محمد التركي، وذلك في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال الخلب إن“توقيع المذكرة مع برنامج تمويل التجارة العربية، يأتي ضمن جهود البنك نحو الإسهام في تمكين المصدرين المحليين بالسعودية للتوسع في مختلف الأسواق العربية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية”، مؤكداً أن المذكرة ستسهم في فتح العديد من الآفاق الاستثمارية في الدول العربية، من خلال العمل على استكشاف الفرص، وتبادل المعلومات والخبرات، في المشاريع والمجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بما يتمتع به برنامج تمويل التجارة العربية من خبرات ومعارف في تنمية التجارة بين الدول العربية.

من جانبه، عبّر التركي عن سعادته بتوقيع المذكرة، التي تتيح تبادل المنفعة بين البرنامج والبنك، في ظل التبادل التجاري المستمر بين الدول العربية، وسن القوانين، والأنظمة الداعمة والمحفزة، التي ستسهم في ضبط وتسريع حركة التجارة، في ظل وجود علاقات راسخة بين الدول العربية، وتوجهات إستراتيجية، تعزز التحالفات التجارية، وتجعل من التجارة العربية لاعباً رئيساً ضمن منظومة التجارة الإقليمية والدولية، مشيداً بما يقدمه بنك التصدير والاستيراد السعودي من جهود ملموسة في تنمية التجارة بين الدول العربية.

يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على مد شراكات إستراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد في المملكة، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات المتعلقة بها في رؤية المملكة 2030.

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