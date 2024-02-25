فوديكو تضاعف أرباحها إلى 21.7 مليون جنيه خلال العام الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو” بنسبة 123.5% خلال العام الماضي، لتصل 21.72 مليون جنيه، مقارنة بربح 9.7 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 157.3 مليون جنيه، مقابل 100.38 مليون جنيه في 2022.

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وكانت كشفت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، عن بيع معدات وآلات مستهلكة خلال مزاد علني بقيمة إجمالية 7.26 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أنها باعت آلات ومعدات عدد 17 لوط بإجمالي قيمة 2.824 مليون جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنها باعت سيارات عدد 6 بقيمة إجمالية 4.44 مليون جنيه غير شامل ضريبية القيمة المضافة.

وكانت تقدمت شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 57.5 مليون جنيه إلى 63.25 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5.75 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 1.15 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 5 جنيهات عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم أصلية تمويلًا من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقا للقوائم المالية المنتهية 31/12/2022.

كما تقدمت الشركة بمستندات قيد تعديل المركز والمحل القانوني للشركة وذلك في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، ترحيل أرباح العام الماضي بعد استقطاع الاحتياطي القانوني وحصة العاملين.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

فيما وافقت العمومية غير العادية، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 57.7 مليون جنيه إلى 63.25 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم.

كما أقرت تعديل المادتين 6- 7 من النظام الأساسي للشركة.

ووافقت على بيع بعض من معدات وآلات المصانع المستهلكة والسيارات.