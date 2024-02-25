انخفاض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 29.74 نقطة ليسجل 12604.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 385 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعا 194.49 نقطة ليسجل 25702.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 58.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

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