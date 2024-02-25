Sunday, 25 February 2024 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

2/25/2024 2:20:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 29.74 نقطة ليسجل 12604.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 385 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

موضوعات متعلقة السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل توطيد التعاون الاقتصادي اليابان تخصص 613 مليون يورو كمساعدات إضافية لمتضرري الزلزال المزارعون البولنديون يغلقون نقطة حدودية مهمة مع ألمانيا

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعا 194.49 نقطة ليسجل 25702.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 58.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

المصدر:

MENAFN25022024000202011048ID1107897059

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث