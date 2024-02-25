انخفاض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 29.74 نقطة ليسجل 12604.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 385 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.
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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعا 194.49 نقطة ليسجل 25702.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 58.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.
المصدر:
MENAFN25022024000202011048ID1107897059
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