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وصول 1500 رأس ماشية سوداني لمجزر وادي دارا برأس غارب

2/25/2024 2:20:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “كايرو ثرى إيه” تبدأ تشغيل مصنع“مصنعات الدواجن” باستثمارات 600 مليون جنيه وزير التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس المقبل ((الجارحى)) تخفض أسعار حديد التسليح 6 آلاف جنيه للطن

أعلن رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر ممدوح نديم، وصول 1500 رأس ماشية سوداني إلى مجزر“وادي دارا” بالمدينة تمهيدا لذبحها خلال الأسبوع الجاري، وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة في متناول الجميع.

وأكد رئيس المدينة، في بيان اليوم الأحد – أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة وتوجيهات محافظ البحرالأحمر عمرو حنفي لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي لجشع بعض التجار.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الطب البيطري لفحص العجول قبل استلامها، والتأكد من مطابقتها لكافة مواصفات الجودة القياسية، مشيرا إلى أن مجزر“وادي دارا” مجهز على أعلى مستوى .

وأوضح نديم، أنه سيتم وصول 10 ألاف رأس ماشية قبل بداية شهر رمضان، مما يساهم في توفير احتياجات السوق المحلي من أجود أصناف اللحوم الطازجة، وبأسعار مناسبة للمواطنين .

المصدر:

MENAFN25022024000202011048ID1107897058

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