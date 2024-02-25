وصول 1500 رأس ماشية سوداني لمجزر وادي دارا برأس غارب

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
“كايرو ثرى إيه” تبدأ تشغيل مصنع“مصنعات الدواجن” باستثمارات 600 مليون جنيه وزير التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس المقبل ((الجارحى)) تخفض أسعار حديد التسليح 6 آلاف جنيه للطن
أعلن رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر ممدوح نديم، وصول 1500 رأس ماشية سوداني إلى مجزر“وادي دارا” بالمدينة تمهيدا لذبحها خلال الأسبوع الجاري، وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة في متناول الجميع.
وأكد رئيس المدينة، في بيان اليوم الأحد – أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة وتوجيهات محافظ البحرالأحمر عمرو حنفي لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي لجشع بعض التجار.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الطب البيطري لفحص العجول قبل استلامها، والتأكد من مطابقتها لكافة مواصفات الجودة القياسية، مشيرا إلى أن مجزر“وادي دارا” مجهز على أعلى مستوى .
وأوضح نديم، أنه سيتم وصول 10 ألاف رأس ماشية قبل بداية شهر رمضان، مما يساهم في توفير احتياجات السوق المحلي من أجود أصناف اللحوم الطازجة، وبأسعار مناسبة للمواطنين .
المصدر:
MENAFN25022024000202011048ID1107897058
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.