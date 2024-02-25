المصرية للدواجن تتكبد خسائر 6.3 مليون جنيه خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت خسائر شركة“المصرية للدواجن” بنسبة 68.8% خلال العام الماضي، لتصل 6.33 مليون جنيه خلال 2023، مقابل خسائر 3.75 مليون جنيه في 2022.
وبلغت إيرادات الشركة خلال العام الماضي 17.37 مليون جنيه، فيما لم تسجل أي إيرادات خلال العام السابق له.
موضوعات متعلقة
“رأس الحكمة” و”الدولار” يدفعان البورصة للانخفاض 5% البورصة تتراجع 5% بتداولات 9.2 مليار جنيه الرقابة المالية تُقر زيادة رأسمال“النزهة الدولي” عبر أسهم مجانية
وكانت نفت شركة المصرية للدواجن، اتخاذها أي قرار بشأن تجزئة سهم الشركة لتصبح القيمة الاسمية 20 قرشًا بدلًا من 2 جنيه.
وقالت الشركة، إن ما يثار عاري من الصحة ولم يتم عقد مجلس الإدارة يوم 31 أكتوبر الماضي، ولم تتداول فكرة التجزئة في إدارة الشركة.
وكانت قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على سهم الشركة لحين إرسال إفصاح الشركة.
تحولت شركة المصرية للدواجن إلى ربح 882 ألف جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 2.68 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
MENAFN25022024000202011048ID1107897057
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.