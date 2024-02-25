المصرية للدواجن تتكبد خسائر 6.3 مليون جنيه خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت خسائر شركة“المصرية للدواجن” بنسبة 68.8% خلال العام الماضي، لتصل 6.33 مليون جنيه خلال 2023، مقابل خسائر 3.75 مليون جنيه في 2022.

وبلغت إيرادات الشركة خلال العام الماضي 17.37 مليون جنيه، فيما لم تسجل أي إيرادات خلال العام السابق له.

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وكانت نفت شركة المصرية للدواجن، اتخاذها أي قرار بشأن تجزئة سهم الشركة لتصبح القيمة الاسمية 20 قرشًا بدلًا من 2 جنيه.

وقالت الشركة، إن ما يثار عاري من الصحة ولم يتم عقد مجلس الإدارة يوم 31 أكتوبر الماضي، ولم تتداول فكرة التجزئة في إدارة الشركة.

وكانت قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على سهم الشركة لحين إرسال إفصاح الشركة.

تحولت شركة المصرية للدواجن إلى ربح 882 ألف جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 2.68 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.