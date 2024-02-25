الرقابة المالية تُقر زيادة رأسمال النزهة الدولي عبر أسهم مجانية

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح زيادة رأسمال مستشفى النزهة الدولي إلى 220 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.

ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 175.78 مليون جنيه إلى 220 مليون جنيه، بزيادة قدرها 44.21 مليون جنيه، موزعة على 44.21 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

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وسيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.2515 سهم مجاني لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تموّل الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة 143 مليون حنيه.

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي، الدراسة المقدمة بشأن زياد ة رأس المال المصدر والمدفوع من 175.78 مليون جنيه إلى 220 مليون جنيه.

وتقدر الزيادة بقيمة 44.2 مليون جنيه، موزعة على 44.2 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، على أن توزع الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

وسيتم تمويل الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة 143 مليون جنيه وفقًا للقوائم المالية 2023.

وأضافت الشركة أن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع خصماً من الأرباح المرحلة، تعني إعادة هيكلة حقوق الملكية وهو ما يدعم المركز المالي للشركة واستراتيجيتها.

وأوضحت أن أسباب زيادة رأس المال تعود إلى قيام الشركة بشراء قطعة أرض بالتجمع الخامس بمبلغ 36.34 مليون جنيه لإقامة فرع للمستشفى عليها.

ومن بين الأسباب كذلك اعتزام الشركة شراء أجهزة طبية جديدة بمقرها الحالي بالإضافة إلى عمل تجديدات وتوسعات بالمقر نفسهة بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ مستحق على الشركة في ديسمبر الماضي بملغ 247.03 ألف جنيه عن إضافات تمت على الأصول الثابتة خلال الفترات السابقة.

وذكرت الشركة أنه سيتم استخدام مقدار الزيادة في رأسمال بقيمة 44.21 مليون جنيه لتمويل جزء من الاحتياجات التمويلية من التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.

وارتفعت أرباح شركة“مستشفى النزهة الدولي” بنسبة 44.1% خلال العام الماضي، لتصل 91.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 63.5 مليون جنيه خلال عام 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 362.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات 295.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة ارتفاع في مجمل الربح بنسبة 33.5% خلال العام الماضي ليصل 109.9 مليون جنيه، مقابل 82.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت قيمة حقوق الملكية بنسبة 22.6% لتصل 464.4 مليون جنيه ، مقابل 379.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

فيما زادت احتياطيات الشركة بنسبة 16.9% لتصل 63.3 مليون جنيه، مقابل 54 مليون جنيه في العام الأسبق، ونمت الأرباح المرحلة لتصل 143 مليون جنيه.

وتضاعفت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل لتصل 108.2 مليون جنيه بالعام الماضي مقابل تدفقات بقيمة 56.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة، كما حققت الشركة تدفقات نقدية من أنشطة التمويل (بالسالب) بقيمة 6.9 مليون جنيه، مقابل 11 مليون جنيه (بالسالب) في عام 2022.

وتعمل الشركة في قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية مع التركيز على مرافق الرعاية الصحية، وتم تأسيسها في يونيو 1986، ويبلغ رأسمال الشركة 175.78 مليون جنيه مقسم على 175.78 مليون سهم ، بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركة في الوقت الراهن نحو 1.29 مليار جنيه.