الرقابة المالية تُقر زيادة رأسمال النزهة الدولي عبر أسهم مجانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح زيادة رأسمال مستشفى النزهة الدولي إلى 220 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 175.78 مليون جنيه إلى 220 مليون جنيه، بزيادة قدرها 44.21 مليون جنيه، موزعة على 44.21 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
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وسيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.2515 سهم مجاني لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تموّل الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة 143 مليون حنيه.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة مستشفى النزهة الدولي، الدراسة المقدمة بشأن زياد ة رأس المال المصدر والمدفوع من 175.78 مليون جنيه إلى 220 مليون جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة 44.2 مليون جنيه، موزعة على 44.2 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، على أن توزع الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
وسيتم تمويل الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة البالغة 143 مليون جنيه وفقًا للقوائم المالية 2023.
وأضافت الشركة أن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع خصماً من الأرباح المرحلة، تعني إعادة هيكلة حقوق الملكية وهو ما يدعم المركز المالي للشركة واستراتيجيتها.
وأوضحت أن أسباب زيادة رأس المال تعود إلى قيام الشركة بشراء قطعة أرض بالتجمع الخامس بمبلغ 36.34 مليون جنيه لإقامة فرع للمستشفى عليها.
ومن بين الأسباب كذلك اعتزام الشركة شراء أجهزة طبية جديدة بمقرها الحالي بالإضافة إلى عمل تجديدات وتوسعات بالمقر نفسهة بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ مستحق على الشركة في ديسمبر الماضي بملغ 247.03 ألف جنيه عن إضافات تمت على الأصول الثابتة خلال الفترات السابقة.
وذكرت الشركة أنه سيتم استخدام مقدار الزيادة في رأسمال بقيمة 44.21 مليون جنيه لتمويل جزء من الاحتياجات التمويلية من التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
وارتفعت أرباح شركة“مستشفى النزهة الدولي” بنسبة 44.1% خلال العام الماضي، لتصل 91.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 63.5 مليون جنيه خلال عام 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 362.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات 295.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وحققت الشركة ارتفاع في مجمل الربح بنسبة 33.5% خلال العام الماضي ليصل 109.9 مليون جنيه، مقابل 82.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت قيمة حقوق الملكية بنسبة 22.6% لتصل 464.4 مليون جنيه ، مقابل 379.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
فيما زادت احتياطيات الشركة بنسبة 16.9% لتصل 63.3 مليون جنيه، مقابل 54 مليون جنيه في العام الأسبق، ونمت الأرباح المرحلة لتصل 143 مليون جنيه.
وتضاعفت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل لتصل 108.2 مليون جنيه بالعام الماضي مقابل تدفقات بقيمة 56.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة، كما حققت الشركة تدفقات نقدية من أنشطة التمويل (بالسالب) بقيمة 6.9 مليون جنيه، مقابل 11 مليون جنيه (بالسالب) في عام 2022.
وتعمل الشركة في قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية مع التركيز على مرافق الرعاية الصحية، وتم تأسيسها في يونيو 1986، ويبلغ رأسمال الشركة 175.78 مليون جنيه مقسم على 175.78 مليون سهم ، بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركة في الوقت الراهن نحو 1.29 مليار جنيه.
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