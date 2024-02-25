ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

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السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل توطيد التعاون الاقتصادي اليابان تخصص 613 مليون يورو كمساعدات إضافية لمتضرري الزلزال المزارعون البولنديون يغلقون نقطة حدودية مهمة مع ألمانيا أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4578.14 نقطة مرتفعًا 7.2 نقطة وبنسبة 0.16 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4570.98 نقطة. وأفادت وكالة الأنباء العمانية ، أن قيمة التداول بلغت 3 ملايين و83 ألفًا و317 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 11.5%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و482 ألفًا و821 ريالًا عُمانيًّا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.552 %، عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.62 مليار ريال عُماني، كما بلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 294 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 9.52%. فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 904 آلاف ريال عُماني أي ما نسبته 29.33 %، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 611 ألف ريال عُماني وبنسبة 19.81%. المصدر:
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