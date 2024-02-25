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ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

2/25/2024 2:20:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل توطيد التعاون الاقتصادي اليابان تخصص 613 مليون يورو كمساعدات إضافية لمتضرري الزلزال المزارعون البولنديون يغلقون نقطة حدودية مهمة مع ألمانيا أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4578.14 نقطة مرتفعًا 7.2 نقطة وبنسبة 0.16 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4570.98 نقطة. وأفادت وكالة الأنباء العمانية ، أن قيمة التداول بلغت 3 ملايين و83 ألفًا و317 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 11.5%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و482 ألفًا و821 ريالًا عُمانيًّا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.552 %، عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.62 مليار ريال عُماني، كما بلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 294 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 9.52%. فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 904 آلاف ريال عُماني أي ما نسبته 29.33 %، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 611 ألف ريال عُماني وبنسبة 19.81%. المصدر:

MENAFN25022024000202011048ID1107897055

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