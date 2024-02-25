البورصة تتراجع 5% بتداولات 9.2 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات الأحد، وسط صافى مبيعات من المؤسسات المحلية بلغت 270.4 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضا بنسبة 5.01% ليصل إلى مستوى 27840 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.95% لمستوى 7544 نقطة.
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وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.81% إلى مستوى 10403 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 4.07% عند مستوى 34584 نقطة.
شهد السوق قيم تداولات 9.2 مليار جنيه، من خلال تداول 1.8 مليار سهم، بتنفيذ 280.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 38 سهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا مبيعات الأجانب تقلص صعود البورصة بختام الخميس
كتب: محمود معتز
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات اليوم الخميس، وسط صافى مبيعات من العرب والأجانب بلغت 13 مليون جنيه و47 مليون جنيه على التوالى قلصت من صعود البورصة خلال التداولات.
سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 29309.7 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.42% لمستوى 7854 نقطة.
وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.88% إلى مستوى 10815 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 0.03% عند مستوى 36053 نقطة.
شهد السوق قيم تداولات 5.6 مليار جنيه، من خلال تداول 1.6 مليار سهم، بتنفيذ 186.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 82 سهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“مجموعة طلعت مصطفى القابضة” بنسبة 20%، و”اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي” بنسبة 20%.
وتراجعت أسعار 85 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بنحو 20%، وسهم“ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية” بنحو 19.9%، فيما لم تتغير أسعار 39 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.1 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 185.8 مليون جنيه و182.4 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.4% و1.6%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 368.2 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 93.1%.
وسجل الأفراد 74.6% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى شراء بقيمة 638.7 مليون جنيه و2.3 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى بيع بقيمة 135.4 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 25.4% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى بيع بقيمة 270.4 مليون جنيه و50.4 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى البيع بقيمة 184.8 مليون جنيه.
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