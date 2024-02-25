البورصة تتراجع 5% بتداولات 9.2 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات الأحد، وسط صافى مبيعات من المؤسسات المحلية بلغت 270.4 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضا بنسبة 5.01% ليصل إلى مستوى 27840 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.95% لمستوى 7544 نقطة.

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وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.81% إلى مستوى 10403 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 4.07% عند مستوى 34584 نقطة.

شهد السوق قيم تداولات 9.2 مليار جنيه، من خلال تداول 1.8 مليار سهم، بتنفيذ 280.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 38 سهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا مبيعات الأجانب تقلص صعود البورصة بختام الخميس

كتب: محمود معتز

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات اليوم الخميس، وسط صافى مبيعات من العرب والأجانب بلغت 13 مليون جنيه و47 مليون جنيه على التوالى قلصت من صعود البورصة خلال التداولات.

سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 29309.7 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.42% لمستوى 7854 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.88% إلى مستوى 10815 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 0.03% عند مستوى 36053 نقطة.

شهد السوق قيم تداولات 5.6 مليار جنيه، من خلال تداول 1.6 مليار سهم، بتنفيذ 186.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 82 سهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“مجموعة طلعت مصطفى القابضة” بنسبة 20%، و”اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي” بنسبة 20%.

وتراجعت أسعار 85 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بنحو 20%، وسهم“ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية” بنحو 19.9%، فيما لم تتغير أسعار 39 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.1 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 185.8 مليون جنيه و182.4 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.4% و1.6%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 368.2 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 93.1%.

وسجل الأفراد 74.6% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى شراء بقيمة 638.7 مليون جنيه و2.3 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى بيع بقيمة 135.4 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 25.4% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى بيع بقيمة 270.4 مليون جنيه و50.4 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى البيع بقيمة 184.8 مليون جنيه.