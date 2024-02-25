انطلاق المؤتمر الأول للاتحاد العربى لجمعيات المراجعين الداخليين بالقاهرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انطلق اليوم المؤتمر الأول للاتحاد العربى لجمعيات المراجعين الداخليين، تحت شعار“معاً نطوّر” بالقاهرة فى الفترة من 25 إلى 26 فبراير 2024.
وقال عبدالله بن صالح الشبيلى أمين عام الاتحاد العربى لجمعيات المراجعين الداخليين، إن الاتحاد يسعى إلى رفع الكفاءة المهنية للممارسين من خلال استراتيجيات واضحة مبنية على أسس ومبادئ راسخة فى مهنة المراجعة الداخلية، تقود إلى استدامة تطوير المهنة فى الوطن العربى.
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وأضاف أن الاتحاد يعمل على تمكين المراجعين الداخليين فى الوطن العربى من الأدوات الفاعلة لمواكبة النهضة الشاملة والتطور الاقتصادى فى المنطقة العربية.
وناقش المؤتمر أبرز التطورات على ساحة أعمال المراجعة الداخلية دولياً، من حيث التقنيات المبتكرة وتحليل البيانات، والمخاطر وارتباطها بأعمال المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى السلوك الأخلاقى والمسؤوليات المهنية.
وشهد المؤتمر إعلان الاتحاد عن انضمام كل من جمعية المدققين الداخليين البحرينية، والجمعية التونسية للمدققين الداخليين، وجمعية المدققين الداخليين بالصومال، إلى عضويته، إضافة إلى الإعلان عن مذكرات تعاون وتفاهم مع عدد من الشركات والمحاسبين والمراجعين القانونيين.
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