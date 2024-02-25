انطلاق المؤتمر الأول للاتحاد العربى لجمعيات المراجعين الداخليين بالقاهرة

MENAFN - Al-Borsa News) انطلق اليوم المؤتمر الأول للاتحاد العربى لجمعيات المراجعين الداخليين، تحت شعار“معاً نطوّر” بالقاهرة فى الفترة من 25 إلى 26 فبراير 2024.

وقال عبدالله بن صالح الشبيلى أمين عام الاتحاد العربى لجمعيات المراجعين الداخليين، إن الاتحاد يسعى إلى رفع الكفاءة المهنية للممارسين من خلال استراتيجيات واضحة مبنية على أسس ومبادئ راسخة فى مهنة المراجعة الداخلية، تقود إلى استدامة تطوير المهنة فى الوطن العربى.

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وأضاف أن الاتحاد يعمل على تمكين المراجعين الداخليين فى الوطن العربى من الأدوات الفاعلة لمواكبة النهضة الشاملة والتطور الاقتصادى فى المنطقة العربية.

وناقش المؤتمر أبرز التطورات على ساحة أعمال المراجعة الداخلية دولياً، من حيث التقنيات المبتكرة وتحليل البيانات، والمخاطر وارتباطها بأعمال المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى السلوك الأخلاقى والمسؤوليات المهنية.

وشهد المؤتمر إعلان الاتحاد عن انضمام كل من جمعية المدققين الداخليين البحرينية، والجمعية التونسية للمدققين الداخليين، وجمعية المدققين الداخليين بالصومال، إلى عضويته، إضافة إلى الإعلان عن مذكرات تعاون وتفاهم مع عدد من الشركات والمحاسبين والمراجعين القانونيين.