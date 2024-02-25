تداول 42 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات28 % نمواً فى تداول البضائع العامة بموانئ البحر الأحمر خلال يناير النقص في سوق الناقلات الجديدة يعود للواجهة وسط هجمات البحر الأحمر تداول 78 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل 12 سفينة وغادرته 9 سفن، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد السفن المتداولة بالميناء 42 سفينة.

وأضاف المركز – في بيان اليوم الأحد – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30903 أطنان تشمل (9707 أطنان أسمنت معبأ – 450 طن مولاس – 95 طن ملح معبأ – 15873 طن يوريا – 4778 طن بضائع متنوعة).

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66073 طنا تشمل (3200 طن بضائع متنوعة – 8630 طن سكر – 6400 طن قمح – 17151 طن خردة – 3131 طن حديد – 1120 طن مولاس – 4760 طن فول صويا – 21681 طن ذرة).

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1182 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 925 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات“الترانزيت” 4467 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54814 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 95346 طنا.

وغادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 5004 أطنان قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وكوم أبو راضي.. بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5087 شاحنة.

المصدر: