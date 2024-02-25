رئيس القابضة للملاحة الجوية: مصر لديها دور مهم في مجلس المطارات الإفريقي

MENAFN - Al-Borsa News) أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعضو مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات (أفريقيا)، أن مصر لديها دور مهم وفعال في مجلس المطارات الإفريقي خاصة مع اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية كممثل لإفريقيا في المجلس العالمي للمطارات.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماعات مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات الـ 71 – إقليم أفريقيا واجتماعات الرؤساء التنفيذين ومنتدى شركاء الأعمال، التي بدأت اليوم الأحد بأحد الفنادق بمطار القاهرة، بحضور أهم المتخصصين في قطاع الطيران في أفريقيا ، لمناقشة دور المطارات في التنمية الاقتصادية ومستقبل النقل الجوي والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي دون إغفال أهمية الاستدامة والحفاظ علي البيئة.

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وثمن رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية كممثل لإفريقيا في المجلس العالمي للمطارات ، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة للمؤتمر هذا العام تمثل فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار خاصة مع عودة الحركة الجوية لمعدلاتها بعد جائحة كورونا.

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