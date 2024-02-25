رئيس القابضة للملاحة الجوية: مصر لديها دور مهم في مجلس المطارات الإفريقي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعضو مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات (أفريقيا)، أن مصر لديها دور مهم وفعال في مجلس المطارات الإفريقي خاصة مع اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية كممثل لإفريقيا في المجلس العالمي للمطارات.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماعات مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات الـ 71 – إقليم أفريقيا واجتماعات الرؤساء التنفيذين ومنتدى شركاء الأعمال، التي بدأت اليوم الأحد بأحد الفنادق بمطار القاهرة، بحضور أهم المتخصصين في قطاع الطيران في أفريقيا ، لمناقشة دور المطارات في التنمية الاقتصادية ومستقبل النقل الجوي والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي دون إغفال أهمية الاستدامة والحفاظ علي البيئة.
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وثمن رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية كممثل لإفريقيا في المجلس العالمي للمطارات ، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة للمؤتمر هذا العام تمثل فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار خاصة مع عودة الحركة الجوية لمعدلاتها بعد جائحة كورونا.
المصدر:
MENAFN25022024000202011048ID1107897050
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